00945B債息7.7％狠甩高股息！三大優勢：債息高、現流穩、免稅額

聯合新聞網／ 綜合報導
00945B採BB/B級美國企業債，避開高違約風險債，兼具收益與風險控管。中央社
台股持續維持在高檔區間，指數多次挑戰歷史位置，成交量與族群輪動也明顯加快。指標股上漲時，市場樂觀情緒升溫；但波動放大的日子同樣不少，美股科技股大幅拉回、聯準會談話偏向審慎，都讓投資人開始重新檢視手上部位。

在成長與風險並存的階段，現金流的穩定性反而變成許多人優先思考的條件，收益型ETF的角色因此更加突出。

在眾多收益產品當中，美國非投資等級債ETF近期討論度提升。凱基美國非投等債（00945B）因為過去一年配息約7.7%，與台股多檔高股息ETF拉出明顯差距，成為市場觀察標的之一。以下為近一年配息率比較：

00940（元大台灣價值高息）：4.40%
00939（統一台灣高息動能）：4.90%
00946（群益科技高息成長）：4.20%
00730（富邦臺灣優質高息）：5.50%
00907（永豐優息存股）：4.12%
00929（復華台灣科技優息）：4.60%

比較可以發現，00945B的債息水準位於明顯領先位置。原因在於債息與股息的邏輯不同。高股息ETF的配息牽動於企業當年度獲利與分紅政策，波動較難避免；債券ETF則來自企業依照契約付息，現金流較具可預期性。

00945B的基底為100%美國企業債，集中於BB與B級，不涉入CCC等高違約風險債，在收益與風險之間取得平衡。其追蹤指數具備票息地板設計，使基本配息水準更易維持，這也是近一年配息持續穩定的原因之一。

在降息循環中，非投資等級債的表現通常優於公債與投資級債。過往資料顯示，在降息後第二至第三年，非投資等級債的平均累積報酬常領先其他債券類型，受惠於企業融資成本下降與市場風險偏好回升。

相較之下，台股熱門高股息ETF近一年配息普遍下滑，加上股價波動，使部分投資人開始重新思考收益來源的穩定性。如果目的偏向「建立固定現金流」，債息的可預期特性確實提供不同於股市的優勢。

整體來說，00945B在現階段市場環境具有三項特點：

1.近一年債息約7.7%，領先多檔高股息ETF

2.收益來自債息，月配息有助規劃現金流

3.以BB/B級為主，避開CC，風險控管較為明確

在高檔震盪、市場方向未定時，00945B為希望降低波動、維持穩定領息的投資人，提供一種兼具收益性與防禦性的配置選項。

投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00945B凱基美國非投等債 債券ETF 00940元大臺灣價值高息 00939統一台灣高息動能 00946群益科技高息成長 00730富邦臺灣優質高息 00907永豐優息存股 00929復華台灣科技優息ETF
