輝達財報超預期！法人：半導體仍處於上升周期 建議買這類主題型 ETF

「全村的希望」、AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）公布最新財報，表現優於市場預期，激勵盤後股價強勁上揚，並帶動20日亞股全面反彈，台股盤中一度大漲逾800點。中國信託投信表示，輝達亮眼財報凸顯AI需求依然強勁，全球半導體行業持續處於上升循環，建議投資人可透過半導體主題型ETF，掌握全球半導體上行周期的投資機會。

中國信託投信表示，輝達執行長黃仁輝表示AI需求爆表，新一代Blackwell晶片的銷量極佳，且雲端GPU已經售罄，駁斥了市場對AI泡沫的疑慮。此外，輝達第3季資料中心營收創紀錄，主要受惠於Blackwell架構產品如GB300的放量，以及NVLink和網路事業的強勁增長。不僅如此，輝達下一季財測依舊超乎市場預期，預估第4季營收約650億美元，高於分析師預期的620億美元，顯示強勁的成長軌跡持續。

此外，AI的強勁需求，也衍伸出傳統記憶體的超級循環。中國信託投信指出，目前記憶體市場正因兩大因素面臨供需結構急速收緊，首先是供給缺口擴大，記憶體大廠為生產高利潤的高頻寬記憶體（HBM），大幅削減DDR4產能並轉向DDR5。包含三星、SK海力士和美光都已宣布或計畫縮減甚至停止DDR4的供應。緊接而來的是升級過渡期恰巧遇上資料中心對記憶體需求的急遽增長。

在供給緊縮與需求大增之下，Dram價格漲勢迅猛。根據最新預測，2025年第4季DRAM價格預期漲幅已從原始預測的8%~13%大幅上修至18%~23%，顯示價格全面超越市場預期。摩根大通更預測，Dram市場營收在2025年和2026年將分別成長100%和36%，強勁態勢一路延續至2027年 。

為滿足AI浪潮帶來的海量訂單，全球主要半導體廠正積極擴建新廠，目標多集中在2025年至2028年間完工。中國信託投信指出，這股產能擴張浪潮，使得提供設備、材料與檢測服務的上游半導體設備供應商就像是「賣鏟人」，可望成為本輪上行周期的最大贏家。建議投資人可透過半導體主題型ETF，掌握全球半導體上行周期的投資機會。

其中，中信上游半導體ETF（00941）緊密串連上游供應鏈，鎖定全球半導體產業上游的設備、材料與檢測大廠，直接受益於各大廠積極擴建新廠的資本支出；另外，日本在上游半導體設備和材料領域具備重要領導地位，中信日本半導體ETF（00954）即瞄準在全球半導體擴廠潮中極具競爭力的日本供應商。

00954經理人許家瑜表示，在全球競相投資爭奪算力的背景下，AI應用加速發展，並進一步帶動更多硬體需求與技術升級，不論是對先進製程、先進封裝，或是記憶體的擴產，以即AI晶片推陳出新頻率提高，對於半導體設備商都將是成長的助力，產業面維持正向看法。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。