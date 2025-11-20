短天期債 ETF 成資金避風港 近一個月績效抗震

市場日前對部分聯準會（Fed）官員放鷹訊號影響下，全球金融市場承壓，避險情緒急速升高，恐慌指數VIX日前一度突破24。法人指出，在波動加劇環境下，短天期債券近期ETF具相對抗震優勢，成為資金尋求避風港的焦點。

截至19日，觀察近一月短天期債券ETF表現，其中國泰US短期公債、群益0-1年美債、永豐1-3年美公債績效達2%以上；群益ESG投等債0-5、富邦美債1-3年、中信EM主權債0-5也有達1%以上，成為近期資金避風港。

綜合群益0-1年美債（00859B）經理人李鈺涵表示，美國政府停擺僵局落幕，但其造成的影響仍可能延續數周，市場投資情緒料仍受牽動，除此之外，近期部份聯準會官員不認同12月繼續降息，因此導致利率走勢呈現多空拉鋸的震盪型態。

李鈺涵建議，在市場不確定性氛圍籠罩下，短天期美債因存續期間短，對市場利率敏感度低，意味著波動度也較低，加上其資產安全性高，需求量大流動性亦佳，又能提供債息，不失為當前市況未明之際，訴求穩健配置的資金避風港，建議可適度將0-1年的極短天期美債ETF納入資產配置的一環，以平衡投資組合波動。

群益ESG投等債0-5（00985B）經理人謝明志指出，在聯準會官員政策立場不盡一致，以及經濟數據走勢仍待觀察下，後續的降息節奏與強度仍不易評估，因此利率市場走勢難以掌控，短天期投等債的優勢在於其存續期間較短，對於利率波動的敏感度相對較低，有助降低投資債券所承擔的利率風險，且也能提供收益。

其中，謝明志表示，聚焦成熟市場的ESG BBB級短天期公司債不僅流動性佳，在收益水準上領先一般投等債，且重視ESG經營的發債企業在營運與長期獲利上相對穩健，可說是兼具資產品質與收益優勢，且過往在不同降息情境下都發揮其穩健特性，是現階段投資人既想存債，又期望穩健抗震可優先布局的標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。