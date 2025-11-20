輝達財報後科技股飆漲…Fed政策不明！投等債Q4吸金930億美元

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
全球科技股在輝達財報後震盪加劇，資金大幅轉向防禦型資產。第四季固定收益ETF淨流入突破930億美元，投資等級債成市場新寵，其中00957B、00982B等長天期投等債今年下半年含息報酬率超過11%。圖／聯合報系資料照片
台股今天（20日）盤中雖然受到輝達（NVIDIA）財報激勵，一度勁揚超過850點，但盤中指數一度從高點快速回落將近200點。市場人士表示，在AI變現能力受到質疑、加上聯準會（Fed）政策路徑模糊不清的雙重壓力下，全球資金正逐步調整波動劇烈的科技股，轉進防禦性較強的投資等級債券。

Fed內部意見分歧 降息前景添變數

Fed在週二（19日）公布的10月FOMC會議紀要中，透露決策官員對12月利率政策存在明顯分歧。雖然上次會議決定降息1碼，但部分理事主張應該降息2碼，以因應勞動市場疲軟；不過也有官員擔心降息可能加劇通膨壓力，傾向按兵不動。

更值得注意的是，會議紀要揭露，由於先前政府停擺長達43天，造成經濟數據出現缺口，Fed難以精準判斷景氣現況，官員一致同意，未來政策將採取「數據依賴」模式，抱持「走一步看一步」的立場，這讓市場對降息預期轉趨保守，避險需求明顯升溫。

資金大搬家！930億美元湧入固收商品

近期資金動向已經出現明顯轉折。根據統計，第四季至今，固定收益型ETF累計淨流入已突破930億美元，其中美國債市更是獨攬588億美元資金，凸顯投資人在股市震盪加劇的環境下，積極尋找穩定的收益來源。

FT投資級債20+（00982B）經理人洪慧珊分析，Fed政策的不確定性反而凸顯固定收益資產的配置價值。雖然短期降息節奏可能放緩，但美國經濟成長趨緩的大方向沒有改變，長期降息循環仍然可以期待。此外，Fed宣布12月1日結束縮表，將為債市提供流動性支撐。

洪慧珊建議，目前殖利率仍處於相對高檔，投資人可以把握股市修正的時機，逢低布局優質債券ETF，透過分批進場攤平成本，建構穩健的核心資產。

長天期投等債成新寵 下半年報酬率超過11%

在降息預期與波動並存的市場格局下，高信用評等、長天期的投資等級債券，兼具穩定息收與價格增值潛力，成為資金追捧的標的。

根據CMoney統計至11月19日，今年下半年表現最佳的10檔投等債ETF，含息報酬率全都突破10%。其中，兆豐US優選投等債（00957B）以11.48%奪冠，FT投資級債20+（00982B）以11.36%緊追在後，後者本月配息0.048元，已經連續4個月維持穩定水準，年化配息率約6%。

法人強調，面對科技股修正風險與Fed政策變數，體質穩健、具備持續性收益的投資等級債券ETF，是目前投資人納入核心資產配置、平衡風險的理想選擇。

近半年投等債表現前十強

股號公司11/19收盤(元)19日漲幅(%)Q4以來報酬率(%)H2以來報酬率(%)
00957B兆豐US優選投等債13.69-0.220.9611.48
00982BFT投資級債20+9.90-0.200.7111.36
00959B大華投等美債15Y+9.43-0.110.2111.33
00966B統一ESG投等債15+14.03-0.070.7211.26
00775B新光投等債15+32.59-0.061.2111.23
00948B中信優息投資級債9.47-0.110.4210.89
00740B富邦全球投等債38.74-0.130.7810.81
00937B群益ESG投等債20+14.91-0.200.3410.77
00968B元大優息投等債9.32-0.110.5410.56
00720B元大投資級公司債33.20-0.120.3010.56

資料來源：CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

