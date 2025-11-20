輝達財報後科技股飆漲…Fed政策不明！投等債Q4吸金930億美元
台股今天（20日）盤中雖然受到輝達（NVIDIA）財報激勵，一度勁揚超過850點，但盤中指數一度從高點快速回落將近200點。市場人士表示，在AI變現能力受到質疑、加上聯準會（Fed）政策路徑模糊不清的雙重壓力下，全球資金正逐步調整波動劇烈的科技股，轉進防禦性較強的投資等級債券。
Fed內部意見分歧 降息前景添變數
Fed在週二（19日）公布的10月FOMC會議紀要中，透露決策官員對12月利率政策存在明顯分歧。雖然上次會議決定降息1碼，但部分理事主張應該降息2碼，以因應勞動市場疲軟；不過也有官員擔心降息可能加劇通膨壓力，傾向按兵不動。
更值得注意的是，會議紀要揭露，由於先前政府停擺長達43天，造成經濟數據出現缺口，Fed難以精準判斷景氣現況，官員一致同意，未來政策將採取「數據依賴」模式，抱持「走一步看一步」的立場，這讓市場對降息預期轉趨保守，避險需求明顯升溫。
資金大搬家！930億美元湧入固收商品
近期資金動向已經出現明顯轉折。根據統計，第四季至今，固定收益型ETF累計淨流入已突破930億美元，其中美國債市更是獨攬588億美元資金，凸顯投資人在股市震盪加劇的環境下，積極尋找穩定的收益來源。
FT投資級債20+（00982B）經理人洪慧珊分析，Fed政策的不確定性反而凸顯固定收益資產的配置價值。雖然短期降息節奏可能放緩，但美國經濟成長趨緩的大方向沒有改變，長期降息循環仍然可以期待。此外，Fed宣布12月1日結束縮表，將為債市提供流動性支撐。
洪慧珊建議，目前殖利率仍處於相對高檔，投資人可以把握股市修正的時機，逢低布局優質債券ETF，透過分批進場攤平成本，建構穩健的核心資產。
長天期投等債成新寵 下半年報酬率超過11%
在降息預期與波動並存的市場格局下，高信用評等、長天期的投資等級債券，兼具穩定息收與價格增值潛力，成為資金追捧的標的。
根據CMoney統計至11月19日，今年下半年表現最佳的10檔投等債ETF，含息報酬率全都突破10%。其中，兆豐US優選投等債（00957B）以11.48%奪冠，FT投資級債20+（00982B）以11.36%緊追在後，後者本月配息0.048元，已經連續4個月維持穩定水準，年化配息率約6%。
法人強調，面對科技股修正風險與Fed政策變數，體質穩健、具備持續性收益的投資等級債券ETF，是目前投資人納入核心資產配置、平衡風險的理想選擇。
近半年投等債表現前十強
|股號
|公司
|11/19收盤(元)
|19日漲幅(%)
|Q4以來報酬率(%)
|H2以來報酬率(%)
|00957B
|兆豐US優選投等債
|13.69
|-0.22
|0.96
|11.48
|00982B
|FT投資級債20+
|9.90
|-0.20
|0.71
|11.36
|00959B
|大華投等美債15Y+
|9.43
|-0.11
|0.21
|11.33
|00966B
|統一ESG投等債15+
|14.03
|-0.07
|0.72
|11.26
|00775B
|新光投等債15+
|32.59
|-0.06
|1.21
|11.23
|00948B
|中信優息投資級債
|9.47
|-0.11
|0.42
|10.89
|00740B
|富邦全球投等債
|38.74
|-0.13
|0.78
|10.81
|00937B
|群益ESG投等債20+
|14.91
|-0.20
|0.34
|10.77
|00968B
|元大優息投等債
|9.32
|-0.11
|0.54
|10.56
|00720B
|元大投資級公司債
|33.20
|-0.12
|0.30
|10.56
資料來源：CMoney
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言