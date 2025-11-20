股市震盪加劇、降息預期反覆！投等債 ETF 成避風港 下半年前十強出爐

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
近半年投等債表現前十強。資料來源：CMoney。黃彥宏／製表
近期全球金融市場波動加劇，儘管輝達財報優於預期帶動台股出現報復性反彈，但在市場大幅震盪以及美國聯準會（Fed）降息路徑仍存變數的籠罩下，資金湧向債市避險的趨勢日益明顯。統計顯示，排除波動較大的新興債與單一產業債後，下半年以來表現亮眼的長天期投資等級債ETF，含息報酬率前十強皆繳出超過10％的亮麗成績單。

聯準會態度不明朗使市場資金加速湧入債市。聯準會於19日公布的10月會議紀要顯示，官員對於12月是否續降息意見分歧。儘管通膨數據與就業市場風險並存，政策不確定性反而凸顯了固定收益商品的防禦價值。

據統計，第四季中段以來，全球資金加速流入固定收益型商品，其中美國債市吸金高達588億美元。法人指出，在股市高基期與大幅震盪的環境下，投資等級債券ETF憑藉高信用水準、低波動度及抗跌能力，成為投資組合中穩健回報的核心標的。

根據CMoney統計至11月19日數據，兆豐US優選投等債以11.48％的報酬率居冠，FT投資級債20+（00982B）以11.36％緊追在後，大華投等美債15Y+（00959B）則以11.33％名列第三。榜單中包括統一ESG投等債15+（00966B）、新光投等債15+（00775B）等，多數ETF名稱中均帶有「15+」或「20+」字樣，顯示長天期債券因對利率變動敏感度高，在市場仍存降息預期的背景下，率先展現強勁的報酬優勢。

法人分析，投資等級債發行企業償債能力高，且清償順位優於股權，具備「收益與防禦兼具」的特性。以表現優異的00982B為例，其嚴選信評達BBB級以上的公司債，且排除波動較高的新興市場，近期年化配息率達5.82％，並多次在短時間內完成填息，顯示優質債券在提供穩定現金流上的優勢。

展望後市，儘管聯準會降息節奏可能放慢，呈現「邊走邊看」的態勢，但隨著美國經濟成長趨緩，未來仍有降息空間。一旦利率下行，長天期投等債可望迎來價格上揚的資本利得契機。法人建議，投資人應掌握當前殖利率仍處高檔的「甜蜜點」，將投等債ETF納入資產配置核心，不僅能透過分散投資降低風險，更能同時享有穩定的債息收益與潛在的資本利得。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

