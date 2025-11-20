快訊

0050不是穩賺不賠為什麼要買？迷思與懷疑：經濟自然發展的智慧

聯合新聞網／ 三明治先生的理財筆記
0050許多疑慮仍集中在「波動高、抱不住、會不會虧」；文章從投資目的、長期時間軸與市值選股邏輯出發，解析市場對0050的常見誤解。中央社
關於0050的幾個迷思與懷疑

有很多人對於0050的抗拒來自於不了解，一方面覺得這檔ETF波動比較大是缺點，另一方面又覺得很多人推薦的理由太過美化0050。

我想很多人應該也是這樣，一方面在想配息真的有這麼差嗎？另一方面覺得0050最好是有這麼厲害，所以我整理一些我觀察到的迷思。

0050因為波動高 只適合做短期

我看到一些人認為這種波動根本不可能抱得住，也認為這兩年只是因為台積電飆漲，才造成0050報酬率看起來很不錯。

波動是要以時間長短來看，定期定額10年以上基本上要輸也難，但如果心裡想的是要閃過所有下跌的話，那根本沒有一檔股票達得到。

0050一樣會虧損

同上，每支股票都有機會虧損，但要看你投資的目的是什麼，像上面講的要閃過所有的下跌叫「零和遊戲」，意思是上漲我要，但下跌的時候給別人。

我們要思考投資的目的，如果是累積資產的話你需要的是一條穩健的途逕，配息高對一些人來說很重要，但0050一樣是很穩健的選擇。

要知道避免虧損本來就是人的天性，但也是因為如此，那些短期內有機會虧損的股票，反而會因為價格偏低而有不錯的報酬。

反之，那些看起來穩定的股票，會因為太多人喜歡買，價格偏高報酬反而降低。

0050因為人性考驗所以抱不住

遇到大股災是全盤通殺，2008時0050腰斬，其他ETF也是同樣腰斬，但如時空回到當時，會讓投資人恐慌賣得手上ETF的原因可能不太一樣。

0050持有的是台灣前50大公司，已經下跌了一半，這時賣出的理由是相信台灣前50大企業要完蛋了，差不多也等於台灣經濟完了。

相反的，如果持有的是其他ETF，產業可能偏重在傳產、消費性產品、電子業等等，每個標的有不同的領域，那非賣不可的劇本除了台灣經濟完蛋外，還會有傳產完蛋、消費完蛋、電子完蛋等等。

進股市總是要面臨人性的考驗，這也是為什麼指數投資可以贏過80%的投資人，主要就是因為不受人性影響。

如果不是穩賺不賠 為什麼要買0050

因為沒有投資標的會穩賺不賠，我們投資並不是找到一個完美標的，而是在現有有選擇裡，選出一個相對較好的。

有些人覺得配息多很好，有些人覺得要專攻某個領域，而買0050或各國指數的投資人，想到的是分散風險。

依市值選股的邏輯是，既然這家公司可以成長到全國/全球前幾大的公司，那他肯定通過了重重考驗，既穩健又有成長性。

指數型的ETF靠的不是經理人的眼光，而是經濟自然發展的智慧，至於你要相信何者，就是個人選擇了。

◎本文內容已獲 三明治先生的理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

