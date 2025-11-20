主動式台股 ETF 投資人新寵 受益人規模月月高

台灣每兩人就有一人投資台股ETF，2025年5月甫問世的主動式台股ETF更是火熱，統計自5月以來，主動式台股ETF受益人與規模都呈現月月高的趨勢，受益人數從6,422人增加到383,747人，成長率高達5,875.51%，規模更是從13.79億增加到723.7億，成長率達5,148.01%。主動式台股ETF檔數目前包括主動群益科技創新（00992A）共有五檔，年底預計還有包括00992A等四檔將加入戰局，年底可望達到九檔。主動式台股ETF儼然成為主流投資趨勢，也成為投資人新寵。

00992A經理人陳朝政表示，主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前布局相關概念股，波動度與風險度都比單一個股來的低，適合想參與台股上漲投資契機的投資人。其中，台股科技主動式ETF投資標的廣納科技全領域的創新題材，更能因應市況隨時調整持股，創造超額報酬機會，更能靈活掌握台灣科技強勢股的投資契機。

台股融資餘額回升到3,100億，已接近4月對等關稅超預期金額，籌碼面略顯凌亂。可趁回檔之際進行中長線布局，布局策略應著重公司長期發展優勢，可優先布局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用及提高生產力族群。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，近日台股震盪原因為美國聯準會12月降息機率由先前90%以上滑落至42.9%，主要是來自於本益比的修正。後續持續觀察融資與指數增幅情況，因預期盤面波動將開始加大，因此可採取積極成長與穩健持股布局。目前採取AI成長股與價值股雙軌並重，來因應融資水位逐漸高檔，選股不選市行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。