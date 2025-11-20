快訊

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場 旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

中國禁止日本水產進口：對日本經濟衝擊有多大？

中國反應過度？星總理黃循財暗勸1事 挺日本「發揮安全角色」

主動式台股 ETF 投資人新寵 受益人規模月月高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主動式台股ETF每月概況(資料來源：CMoney、投信投顧公會)
主動式台股ETF每月概況(資料來源：CMoney、投信投顧公會)

台灣每兩人就有一人投資台股ETF，2025年5月甫問世的主動式台股ETF更是火熱，統計自5月以來，主動式台股ETF受益人與規模都呈現月月高的趨勢，受益人數從6,422人增加到383,747人，成長率高達5,875.51%，規模更是從13.79億增加到723.7億，成長率達5,148.01%。主動式台股ETF檔數目前包括主動群益科技創新（00992A）共有五檔，年底預計還有包括00992A等四檔將加入戰局，年底可望達到九檔。主動式台股ETF儼然成為主流投資趨勢，也成為投資人新寵。

00992A經理人陳朝政表示，主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前布局相關概念股，波動度與風險度都比單一個股來的低，適合想參與台股上漲投資契機的投資人。其中，台股科技主動式ETF投資標的廣納科技全領域的創新題材，更能因應市況隨時調整持股，創造超額報酬機會，更能靈活掌握台灣科技強勢股的投資契機。

台股融資餘額回升到3,100億，已接近4月對等關稅超預期金額，籌碼面略顯凌亂。可趁回檔之際進行中長線布局，布局策略應著重公司長期發展優勢，可優先布局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用及提高生產力族群。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，近日台股震盪原因為美國聯準會12月降息機率由先前90%以上滑落至42.9%，主要是來自於本益比的修正。後續持續觀察融資與指數增幅情況，因預期盤面波動將開始加大，因此可採取積極成長與穩健持股布局。目前採取AI成長股與價值股雙軌並重，來因應融資水位逐漸高檔，選股不選市行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

今天台股「準備大漲500點以上」！郭哲榮：AI目前還不是泡沫

市場警戒 預防台股中空循環

兆豐證點出投資三課題

主動式ETF 受益人+規模月月高

相關新聞

0050不是穩賺不賠為什麼要買？迷思與懷疑：經濟自然發展的智慧

關於0050的幾個迷思與懷疑 有很多人對於0050的抗拒來自於不了解，一方面覺得這檔ETF波動比較大是缺點，另一方面又覺得很多人推薦的理由太過美化0050。 我想很多人應該也是這樣，一方面在想配息

006208越跌越攤⋯他「每跌1元買1張」心慌求助！網曝問題點

台股近日表現不振，一名網友在PTT股板分享自己操作006208富邦台50的策略，從148元開始「每跌1元就加碼1張」，目前已在148、147、146.9、139.9、138.8、137.65各買進1張。隨著指數連日走弱，他感嘆「天天跌、好像沒有底」，開始懷疑自己的攤平方式是否錯誤，並請版友協助檢討進出場機制，引發對「左側攤平」與資金控管的大量討論。

市值只鎖台股太傻！專家：00980T前五檔龍頭成分股…總市值大過台股整整6倍

近期市場氣氛詭譎！美股原本因降息預期走強，但隨著聯準會官員相繼轉為保留，風向再度不明。戴莉表示「現在還沒定論」，柯林斯也強調除非勞動市場明顯走弱，否則不急著降息；鮑爾更直言12月降息「遠非保證」。

主動式台股 ETF 投資人新寵 受益人規模月月高

台灣每兩人就有一人投資台股ETF，2025年5月甫問世的主動式台股ETF更是火熱，統計自5月以來，主動式台股ETF受益人...

主動式ETF 受益人+規模月月高

今年5月甫問世的主動式ETF火熱，受益人與規模都呈現月月高的趨勢，其中，主動式台股ETF受益人數從6,422人增加到38...

台股主動式ETF近一月績效亮眼 伺機布局增大複利效果

近月台股波動加大，大盤及被動式ETF績效翻黑，不過主動台股ETF逆勢維持正報酬。投信法人表示，AI產業百花齊放，台股中長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。