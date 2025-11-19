00959B下月除息 配0.045元

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

大華投等美債15Y+ETF（00959B）公告最新評價結果，每單位配發0.045元，除息日為12月4日，收益分配日為12月26日。根據評價日收盤價計算，單次配息率為0.48%，若想參與本次收益分配的投資人，最晚要在12月3日前買進持有。

大華投等美債15Y+ETF經理人郭修誠指出，聯準會10月二度降息後，10年期美國公債殖利率未如預期走低，主要是因先前美國政府停擺，造成流動性收緊，進而導致利率短線波動。

但隨美國政府史上最久的關門終於在上周結束，流動性重新釋放，長天期美債後市可期。

郭修誠表示，00959B嚴選票面利率最高前10%、剩餘存續期間15年以上的投資等級債組成投資組合，儘管近期債市受到政治與財政因素影響波動，但寬鬆大方向並未改變，有利長天期美債。

在收益與防禦並重需求升溫下，具「高信評+高票面利率」雙高優勢長天期美債ETF，可優先考慮納入資產組合。

雖然仍有不確定，但郭修誠綜合各項指標觀察，美國勞動市場放緩趨勢明確，聯準會12月降息機率仍高。

更重要的是，聯準會已在先前的聯邦公開市場委員會會議後，宣布12月1日起將終止量化緊縮（QT）政策，較市場原先預期的時程更加提。

QT政策的結束，對債市來說有三重利多，一來美國的市場流動性將因此改善；再者，結束QT代表聯準會將不再縮減債券持有量，可以緩解債市的拋售壓力，有利壓低長天期殖利率。最後，QT還能強化市場對貨幣寬鬆政策預期，搭配降息可以發揮加倍效果。在此環境下，長天期美債價格將最具表現空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

