主動式ETF 受益人+規模月月高

今年5月甫問世的主動式ETF火熱，受益人與規模都呈現月月高的趨勢，其中，主動式台股ETF受益人數從6,422人增加到383,747人，成長率高達5,875.51%，規模更是從13.79億增加到723.7億，成長率達5,148.01%。

主動式台股ETF檔數目前包括新成立的主動群益科技創新（00992A）共有五檔，年底預計還有四檔將加入戰局，可望達到九檔。

投信投顧公會截至10月底數據，主動統一台股增長ETF規模達到246億元，為全市場規模最大的主動式ETF。

統一台股增長主動式ET經理人陳釧瑤則從供需面出發，直指AI推動產業規格不斷升級，先進製程╱先進封裝、記憶體、散熱、高速傳輸等皆供不應求。而台廠作為AI軍火庫，不僅握有關鍵技術，更發展出一站式購足的整合服務，漸擺脫過往「拚CP值」的價格戰，邁向毛利率優化的經營模式，使台廠在全球的競爭優勢和獲利表現上都將更為突出。非AI產業部分，逐步出現溫和復甦的徵兆，預期2026年台股整體表現將更為健康。

主動群益科技創新經理人陳朝政表示，主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前布局相關概念股，波動度與風險度都比單一個股來的低，適合想參與台股上漲投資契機的投資人。其中，台股科技主動式ETF投資標的廣納科技全領域的創新題材，更能因應市況隨時調整持股，創造超額報酬機會，更能靈活掌握台灣科技強勢股的投資契機。

目前台股融資餘額回升到3,100億，接近4月對等關稅超預期金額，籌碼面略顯凌亂。可趁回檔之際進行中長線布局，布局策略應著重公司長期發展優勢，可優先布局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用及提高生產力族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。