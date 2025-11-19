台股主動式ETF近一月績效亮眼 伺機布局增大複利效果

近月台股波動加大，大盤及被動式ETF績效翻黑，不過主動台股ETF逆勢維持正報酬。投信法人表示，AI產業百花齊放，台股中長線多頭可期，因應趨勢變化快速，建議可透過主動式台股ETF選股布局，追求比大盤更好的複利效果。

根據理柏資訊統計截至9月30日，台股加權指數過去五、十年累積含息報酬率達143.2%、353.1%，表現比美股S&P500指數同期間的114.3%、223.9%還優異；年化報酬率部分，台股加權指數過去五、十年分別有19.4%、16.3%，也高於S&P500指數的16.5%、15.3%。

若透過選股操作，進一步提升近五、十年的年化報酬增加1%達20.4%、17.3%，近五、十年累積報酬率可增加至153%、393%；若年化報酬率增加3%至22.4%、19.3%，則五、十年累積報酬率進一步提升至174.7%、484%。

主動復華未來50ETF（00991A）經理人呂宏宇表示，台股長期報酬率佳、波動度夠，可長期持有也可波段操作，若能從競爭力強的台股當中主動選股布局、挑選出具資潛力標的，將有機會創造優於大盤的超額報酬投資機會。

據統計，台股加權報酬指數近一月下跌約2%，被動操作的台股市場指數型及主題產業型ETF同步收黑，不過，主動式台股ETF逆勢上漲1.8%，表現相對抗跌。

呂宏宇指出，台灣電子業與出口受惠於AI帶來的新需求為新一輪長期獲利動能，若選股布局得宜並優化配置，將可提供台股投資勝率。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政表示，台灣科技創新實力堅強，無論是在晶圓代工、IC設計、封測、電子零組件等領域都居全球領先地位。隨著AI應用拓展、商機遍地開花，相關產業可望持續享有獲利與資本雙成長的利多，不僅如此，關鍵電子零組件族群亦受益於漲價潮或規格提升需求，預計台灣相關供應鏈也可望持續受惠，建議投資人可透過主動式台股科技ETF來布局，靈活掌握台灣科技強勢股的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。