快訊

再提美國晶片產業被拿走 川普：我不責怪台灣

台股主動式ETF近一月績效亮眼 伺機布局增大複利效果

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

近月台股波動加大，大盤及被動式ETF績效翻黑，不過主動台股ETF逆勢維持正報酬。投信法人表示，AI產業百花齊放，台股中長線多頭可期，因應趨勢變化快速，建議可透過主動式台股ETF選股布局，追求比大盤更好的複利效果。

根據理柏資訊統計截至9月30日，台股加權指數過去五、十年累積含息報酬率達143.2%、353.1%，表現比美股S&P500指數同期間的114.3%、223.9%還優異；年化報酬率部分，台股加權指數過去五、十年分別有19.4%、16.3%，也高於S&P500指數的16.5%、15.3%。

若透過選股操作，進一步提升近五、十年的年化報酬增加1%達20.4%、17.3%，近五、十年累積報酬率可增加至153%、393%；若年化報酬率增加3%至22.4%、19.3%，則五、十年累積報酬率進一步提升至174.7%、484%。

主動復華未來50ETF（00991A）經理人呂宏宇表示，台股長期報酬率佳、波動度夠，可長期持有也可波段操作，若能從競爭力強的台股當中主動選股布局、挑選出具資潛力標的，將有機會創造優於大盤的超額報酬投資機會。

據統計，台股加權報酬指數近一月下跌約2%，被動操作的台股市場指數型及主題產業型ETF同步收黑，不過，主動式台股ETF逆勢上漲1.8%，表現相對抗跌。

呂宏宇指出，台灣電子業與出口受惠於AI帶來的新需求為新一輪長期獲利動能，若選股布局得宜並優化配置，將可提供台股投資勝率。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政表示，台灣科技創新實力堅強，無論是在晶圓代工、IC設計、封測、電子零組件等領域都居全球領先地位。隨著AI應用拓展、商機遍地開花，相關產業可望持續享有獲利與資本雙成長的利多，不僅如此，關鍵電子零組件族群亦受益於漲價潮或規格提升需求，預計台灣相關供應鏈也可望持續受惠，建議投資人可透過主動式台股科技ETF來布局，靈活掌握台灣科技強勢股的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

熱錢續流出 新台幣連7貶收31.254元

台股連2天殺尾盤收最低 可趁機進場布局？分析師點名這幾檔值得留意

市值只鎖台股太傻！專家：00980T前五檔龍頭成分股…總市值大過台股整整6倍

台股連跌外資大賣 莊翠雲：國安基金規模5千億足支應

相關新聞

市值只鎖台股太傻！專家：00980T前五檔龍頭成分股…總市值大過台股整整6倍

近期市場氣氛詭譎！美股原本因降息預期走強，但隨著聯準會官員相繼轉為保留，風向再度不明。戴莉表示「現在還沒定論」，柯林斯也強調除非勞動市場明顯走弱，否則不急著降息；鮑爾更直言12月降息「遠非保證」。

主動式ETF 受益人+規模月月高

今年5月甫問世的主動式ETF火熱，受益人與規模都呈現月月高的趨勢，其中，主動式台股ETF受益人數從6,422人增加到38...

台股主動式ETF近一月績效亮眼 伺機布局增大複利效果

近月台股波動加大，大盤及被動式ETF績效翻黑，不過主動台股ETF逆勢維持正報酬。投信法人表示，AI產業百花齊放，台股中長...

00959B下月除息 配0.045元

大華投等美債15Y+ETF（00959B）公告最新評價結果，每單位配發0.045元，除息日為12月4日，收益分配日為12...

美股版0050大戰…科技濃度爆表！棒棒：009813規模追過上市更早的009811

市面上討論度最高的兩檔「美國版0050」：統一美國50（009811） 與 貝萊德標普卓越50（009813），皆訴求投資美國前50大企業，被視為美股市場的「菁英濃縮包」。財經創作者棒棒在影片中，針對

FED暗藏「隱形降息」＋QT提前終止！美債大轉折來了？00959B受惠度拉滿

12月聯準會有望維持降息步伐，搭配量化緊縮 (QT) 政策終止帶來的隱形降息效果，貨幣寬鬆政策成效加倍，長天期美債行情看漲，從容布局正是時候！大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠指出，聯準

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。