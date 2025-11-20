006208越跌越攤⋯他「每跌1元買1張」心慌求助！網曝問題點

台股近日表現不振，一名網友在PTT股板分享自己操作006208富邦台50的策略，從148元開始「每跌1元就加碼1張」，目前已在148、147、146.9、139.9、138.8、137.65各買進1張。隨著指數連日走弱，他感嘆「天天跌、好像沒有底」，開始懷疑自己的攤平方式是否錯誤，並請版友協助檢討進出場機制，引發對「左側攤平」與資金控管的大量討論。

原PO說明，自己是看好大盤長期表現，因此選擇以指數型ETF作為標的，採取不問短線價格、按區間分批承接的方式，本來預計手上資金還能再用同樣規則買約20張。但近來台股一路回檔，他發現買點從148一路下探到137元多，跌幅尚未達15%～20%，資金卻已動用一部分，開始懊惱「早知道就等跌深再一次進場就好」，也坦言尚未想清楚明確的停利與停損條件。

從發文內容可見，原PO出發點是相信指數長期向上，希望用規律加碼平滑成本，卻在實際面對連續下跌時，出現「策略與情緒脫鉤」的矛盾。一方面覺得自己在執行事先設定好的攤平計畫，另一方面看到指數節節走低，開始擔心「是不是在高檔一路接刀」，擔憂未來若繼續破底，先前買進的持股將長期套牢。

多數網友認為，問題不在於「攤平指數」本身，而是原PO的節奏與間距設計過於密集。有留言指出，148到137元不到一成跌幅，就已買了多筆，「每跌1元買1張太猛」、「你只能接20次，卻用1元當區間」，提醒若資金有限，應改為每跌5%～10%再加碼，或透過零股分散更多批次，也有人直言「沒有早知道，只有紀律」，認為既然選擇左側交易，就要接受看起來「爽吃整段跌勢」的心理折磨。

也有不少版友提供不同方向建議，有人推薦改用0050，同樣布局台股大盤但折溢價小、成交量大，較利長期持有；有人主張以技術指標輔助，例如跌破月線先出場、站回再分批買回，避免一路抱著承受巨大回檔；也有網友認為，若定位為長期投資者，應先想清楚時間尺度與資金配置，不必糾結短線帳面虧損。

另一方面，酸言也不少，包括「早知道就去買樂透」、「接完全部砍在最低點」、「千金難買早知道」等，提醒散戶在套用所謂網格、左側策略前，應先釐清自己是要長期投資還是短線交易，並正視資金壓力與風險承受度，避免在恐慌中被自己的機制反噬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。