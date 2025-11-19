市值只鎖台股太傻！專家：00980T前五檔龍頭成分股…總市值大過台股整整6倍

近期市場氣氛詭譎！美股原本因降息預期走強，但隨著聯準會官員相繼轉為保留，風向再度不明。戴莉表示「現在還沒定論」，柯林斯也強調除非勞動市場明顯走弱，否則不急著降息；鮑爾更直言12月降息「遠非保證」。

在降息機率下滑、股市震盪升溫之際，美債殖利率連日走升，市場的不確定感加劇。也因此，「平衡型ETF」再次成為投資人用來控管波動的選項之一。

凱基美國TOP股債平衡ETF（00980T）算是比較有話題的一檔。它不是全股票，也非全債券，是用「股七債三」方式，把成長與穩定放在同一個籃子裡。

最引人注目的，它股票部位。00980T前五大持股全部是全球等級的企業：

NVIDIA：4.5兆美元

Apple：3.99兆美元

Microsoft：3.69兆美元

Amazon：2.61兆美元

Alphabet：3.37兆美元

光這五檔加總就超過18兆美元，甚至比整個台股約3兆美元 的總市值還大。這代表 00980T 的核心，幾乎就是「直接押在全球最強的科技與平台巨頭」。今年AI、雲端、半導體等題材一直是美股主線，這些企業的影響力更是無可取代。

00980T使用「市值加權」，即市值越大的公司比重越高。意味只要龍頭企業領漲，它就能直接吃到漲幅。近期績效來看，00980T 近一個月漲幅約+2.94%，優於富邦NASDAQ（00662）的+2.23%，更明顯優於受科技輪動影響的國泰AI機器人（00737）–2.05%。

00980T並不只有進攻。它的三成資產放在美國3–10年期中天期公債。殖利率往下時，這類債券會反彈，能在科技股波動時穩住部位。再加上ETF會每個月把比例自動調回7：3，也就是市場漲多時稍微減碼股票、跌時再買回，等於把「人性的猶豫」交給機制處理。

00980T的定位是：

想參與美股科技成長

又不想承受全股票的波動

同時希望有債券在後面撐著

在降息不確定、資金移動加快的這段時間，市場的主題有點像「漲可以跟、跌也能守」。00980T 這種把美股巨頭與美債打包在一起、又自動再平衡的做法，提供了一個介於進攻與防禦之間的選項。

對已經有0050、006208、00922的投資人來說，這檔更像是「把舞台從台灣擴大到全球」，同時多了一層波動緩衝。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。