美股版0050大戰…科技濃度爆表！棒棒：009813規模追過上市更早的009811

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
兩檔美股ETF成分股重疊超過8成，但風格完全不同；009813科技比重更高，009811產業配置較平均。中央社

市面上討論度最高的兩檔「美國版0050」：統一美國50（009811） 與 貝萊德標普卓越50（009813），皆訴求投資美國前50大企業，被視為美股市場的「菁英濃縮包」。財經創作者棒棒在影片中，針對兩檔ETF的選股邏輯、規模發展與風險特性做了完整拆解，並分享他對兩檔ETF在資產配置上的看法。

棒棒指出，隨著台股與美股屢創新高，市場上出現許多新美股ETF，其中最吸睛的就是009811與009813。兩檔皆投資美國前50大企業，引發大量討論。

其中，討論度衝最快的就是009813。這檔ETF自10/20掛牌後受益人數迅速飆升，更在台股ETF增長速度排行榜中挺進前十名。而更令人意外的是，明明晚009811三個月上市，009813的規模卻已衝破70億，成長驚人。

009813是什麼？貝萊德在台首檔ETF

棒棒介紹，009813是貝萊德在台灣發行的首檔ETF，追蹤 標普500卓越50指數，鎖定標普500中市值最大的50家企業。

009813特色：

追蹤標普500前50大企業

由貝萊德發行、iShares品牌背書

發行價10元，小資族也買得起

半年配息、含收益平準金

每年四次再平衡（3/6/9/12月）

棒棒強調，貝萊德與指數編製機構S&P標普聯手，本身就是極具吸引力的組合，因此一上市就備受市場矚目。

選股邏輯：不是找前50大企業 而是「濃縮再濃縮」

棒棒解釋，009813的選股方式不是直接挑出前50大企業，而是：

先依流通市值挑出45家

再從上一期排名前55大的公司補齊5家

這樣的做法會形成極度菁英化、集中度極高的投資組合。

回測結果顯示，2015年至2025年間，卓越50指數長期表現優於標普500，主因是大型權值股具備強者恆強的特性。

009813的產業特徵：超級集中科技巨頭

棒棒指出，該指數完全偏向「高成長科技」：

科技權重遠高於其他產業

通訊排第二，但只有科技的三分之一

完全不碰公用事業與防禦型產業

前十大持股中，以NVIDIA、Apple、Microsoft為核心，合計比重超過34%，十檔合計權重更高達62.64%。

009811 vs 009813：選股池不同、重疊度高達八成

棒棒分析兩檔差異：

統一美國50（009811）

選股池：全美國股票市場

產業分散度：科技高、但金融/消費/能源比重較多

上市較早

貝萊德卓越50（009813）

選股池：標普500

科技集中度更高

上市較晚但規模衝最快

雖然兩檔重疊成分股超過8成，但選股邏輯差異，造成產業傾向不完全相同。

009813 vs 台股0050：兩者完全不能互相取代

棒棒特別提醒，009813不能被當成台股的0050來取代：

0050：台灣市場，前50大企業市值，台積電占比極高

009813：美國市場，濃縮美股前50大企業科技巨頭

配息都是半年配，但由於市場不同、幣別不同、波動不同，兩者在資產配置中扮演的角色完全不一樣。

短期績效：009811小贏009813 但需拉長觀察

棒棒整理近期績效比較：

與00646（標普500）相比：009813上市時間短，差異有限

與009811比較：短期內009811小幅領先

與00757比較：皆擁有科技七巨頭，績效非常接近

棒棒認為，009813需至少半年以上才能看出真正差異。

009813＝積極型 009811＝分散型

棒棒最終將兩檔定位如下：

009813：高集中度、高成長、高風險，高度押注科技

009811：仍集中科技，但金融、醫療等產業配置較分散

適合的投資人不同：

想追求超額報酬、相信科技巨頭續領漲→可看009813

想要美股前50大企業但希望產業更分散→可看009811

他也提醒，投資人要清楚知道自己為什麼買，避免ETF越買越多、越買越亂，最後變成「滿手卻沒方向」。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009811統一美國50 009813貝萊德iShares安碩標普500卓越50 0050元大台灣50 00646元大S&P500
