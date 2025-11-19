FED暗藏「隱形降息」＋QT提前終止！美債大轉折來了？00959B受惠度拉滿

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
12月降息機率高，加上QT提前終止，市場流動性明顯改善；長天期美債受惠三大利多，00959B月配息0.045元同步公布。中央社

12月聯準會有望維持降息步伐，搭配量化緊縮 (QT) 政策終止帶來的隱形降息效果，貨幣寬鬆政策成效加倍，長天期美債行情看漲，從容布局正是時候！大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠指出，聯準會10月二度降息後，10年期美國公債殖利率未如預期走低，主要是因先前美國政府停擺，造成流動性收緊，進而導致利率短線波動。但隨美國政府史上最久的關門終於在上周結束，流動性重新釋放，長天期美債後市可期。

專注布局在長天期投資等級債、採月配息設計的00959B已公告最新評價結果，每單位配發0.045元，除息日為12月4日，收益分配日則為12月26日。根據評價日收盤價計算，單次配息率為0.48%，若想參與本次收益分配的投資人，最晚要在12月3日前買進持有！

郭修誠指出，儘管在美國政府關門期間，出現罕見的經濟數據真空現象，造成聯準會內部對於12月是否再降息，意見仍有分歧。但綜合各項指標觀察，美國勞動市場放緩趨勢明確，聯準會12月降息機率仍高。更重要的是，聯準會已在先前的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議後宣布12月1日起將終止量化緊縮(QT)政策，較市場原先預期的時程更加提前。

郭修誠分析，量化緊縮 (QT) 政策的結束，對債市來說有三重利多，一來美國的市場流動性將因此改善；再者，結束QT代表聯準會將不再縮減債券持有量，可以緩解債市的拋售壓力，有利壓低長天期殖利率；最後，QT還能強化市場對貨幣寬鬆政策預期，搭配降息可以發揮加倍效果。在此環境下，長天期美債價格將最具表現空間。

郭修誠表示，00959B嚴選票面利率最高前10%、剩餘存續期間15年以上的投資等級債組成投資組合，儘管近期債市受到政治與財政因素影響波動，但寬鬆大方向並未改變，有利長天期美債。他指出，在收益與防禦並重需求升溫下，具「高信評+高票面利率」雙高優勢長天期美債ETF，可優先考慮納入資產組合。

00959B今年以來配息表現

評價月份每單位配發金額(元)單次配息率(%)註1
2025/110.0450.48%
2025/100.0450.47%
2025/90.0450.48%
2025/80.0450.49%
2025/70.0440.51%
2025/60.0480.55%
2025/50.0480.55%
2025/40.0480.52%
2025/30.0430.43%
2025/20.050.51%
2025/10.050.52%

資料來源：大華銀投信，2025/11/18。註1：單次配息率以評價日收盤價計算

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00959B大華投等美債15Y+ 債券ETF
商品推薦

