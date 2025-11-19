主動式股票型基金及 ETF 規模創高 這家投信月增271億元奪冠

全球股市行情火熱，帶動主動式股票型基金及ETF規模達1.35兆元，連續4個月寫新高。據投信投顧公會10月底資料，全市場主動式股票型基金及ETF近1月規模增加逾千億元。其中，統一投信就貢獻271.28億元，為全市場增額的近4分之一。統一投信規模月增幅19.37%，也遠高於全市場增幅的9.01%，奠定在主動式股票領域的領先地位。

分析投信投顧公會統計至10月底數據，主動式股票型基金及ETF近3月規模增加近2,000億元，其中有超過500億元的增額由統一投信貢獻，仍為全體基金公司第1名。統一投信近3月主動式股票型基金及ETF規模增幅達43.78%，比全市場規模增幅高26.82個百分點。統一投信主動式股票型基金及ETF規模達到1,671.74億元，也是該領域第2大的基金公司。

今年是主動式ETF元年，統一投信先後進軍主動式台股及主動式海外股票型ETF，皆獲得不斐成績，也是帶動其主動式股票型基金及ETF規模大增的主力。投信投顧公會截至10月底數據，主動統一台股增長ETF（00981A）達246億元，為全市場規模最大的主動式ETF。主動統一全球創新ETF（00988A）成立規模62億元，也空降主動式海外股票型ETF第1名。

據統一投信官網申購買回清單截至11/17數據，00981A規模膨脹至307.56億元，也是市面上唯一規模逾300億元的主動式ETF。00988A掛牌後亦獲資金青睞，規模增加至82.92億元。統一投信主動式ETF規模達390.48億元，市占率41.94%，為主動式ETF發行公司冠軍。

00988A基金經理人陳意婷表示，聯準會已宣布結束縮表，雖然年底降息機率下降，但以趨勢來說目前仍處於降息循環。而美國政府重新開放後，財政部於短期內釋放數千億美元進入市場，有利股市。產業方面，美國5大雲端服務商財報顯示，除因應AI與雲端運算需求加速而上修資本開支，AI變現速度也加快且應用範圍變廣，可能透過多方管道以快速增加算力，有望持續帶動相關類股營運。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。