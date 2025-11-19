台股跌掉2兆！高股息ETF撐住了？抗震榜單一次看
受美股科技股重挫拖累，台股昨（18）日開低走低，終場大跌658點，收在26,789點，摜破2萬7千點整數大關，單日市值蒸發超過2兆元。法人指出，在盤勢劇烈震盪之際，高股息ETF因具備低波動、穩配息的特性，抗震優勢浮現，成為現階段資金的避風港。
市場擔憂降息前景不明，加上AI族群估值偏高，導致費城半導體指數前一日重挫3.72%，對台股電子權值股造成沉重賣壓。法人分析，目前市場呈現外資賣超、散戶融資餘額卻攀升的「土洋對作」格局，籌碼面相對凌亂，短線回檔整理有助於消化賣壓，靜待本周輝達（Nvidia）財報與美國非農就業數據為市場指引新方向。
法人提醒，投資高股息ETF應關注包含價差與股息的「總報酬率」，而非只看帳面配息率，才能全面評估績效，避免陷入「賺股息、賠價差」的窘境。
根據CMoney統計，在昨日的跌勢中，多數高股息ETF表現相對抗跌。若拉長至近三個月，00961（FT臺灣永續高息）、00934（中信成長高股息）總報酬率分別繳出6.9%與6.5%的亮眼成績；而市場熱門的00919、00878等也力守正報酬，展現出色的防禦能力。
展望後市，法人普遍認為，台灣10月出口在AI產業帶動下創下歷史新高，經濟基本面依然穩固，長線不必看淡。建議穩健型投資人可將高股息ETF作為核心配置，在動盪市況中穩固現金流，靜待行情回穩。
熱門高股息ETF績效
|代號
|股票名稱
|收盤價(元)
|近三總報酬率(%)
|近一月總報酬率(%)
|00961
|FT臺灣永續高息
|9.4
|6.9
|2.4
|00934
|中信成長高股息
|20.1
|6.5
|2.5
|0056
|元大高股息
|35.0
|4.0
|-1.7
|00900
|富邦特選高股息30
|13.0
|3.0
|-0.4
|00946
|群益科技高息成長
|9.7
|2.3
|-2.4
|00929
|復華台灣科技優息
|17.5
|2.1
|-2.7
|00939
|統一台灣高息動能
|13.7
|1.6
|-1.4
|00878
|國泰永續高股息
|20.4
|1.4
|-1.9
|00940
|元大台灣價值高息
|9.1
|1.4
|-1.5
|00919
|群益台灣精選高息
|21.2
|1.3
|0.6
|00918
|大華優利高填息30
|21.9
|0.0
|-1.0
|00731
|復華富時高息低波
|66.2
|0.0
|-2.1
|00713
|元大台灣高息低波
|49.9
|-0.1
|-1.9
|00932
|兆豐永續高息等權
|13.9
|-0.1
|-1.6
|00730
|富邦臺灣優質高息
|21.6
|-7.9
|-6.4
資料來源：CMoney (2025.11.18)
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
