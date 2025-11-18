快訊

芬普尼蛋延燒…彰檢二度傳訊文雅負責人 訊後40萬元交保

Cloudflare異常影響普發現金網站 數發部：正釐清問題、緊急應處措施

又有黑天鵝？ 台指期夜盤上半場「強震」 高低逾250點

今年最強的台股ETF換股 00894成為最純的AI概念ETF

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

今年最強的台股ETF——中信小資高價30（00894）換股，根據臺灣指數公司18日公告包含中信小資高價30在內的台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自11月18日交易結束後生效（亦即11月19日起生效）。

00894今年以來上漲29.6%，不僅大幅贏過加權報酬指數的19.43%，也在68檔原型ETF中表現第一，也贏過平均值的11.37%。該ETF追蹤臺灣指數公司特選小資高價30指數。

在此次在30檔成分股中新增及刪除各13檔。新增成分股有鴻海（2317）、致茂（2360）、金像電（2368）、京元電子（2449）、順達（3211）、創意（3443）、聖暉*（5536）、萬潤（6187）、台燿（6274）、精測（6510）、愛普*（6531）、勤誠（8210）、金居（8358） ；刪除成分股則為亞德客-KY（1590）、技嘉（2376）、瑞昱（2379）、聯發科（2454）、原相（3227）、鈊象（3293）、昇達科（3491）、力旺（3529）、嘉澤（3533）、台灣精銳（4583）、材料*-KY（4763）、祥碩（5269）、保瑞（6472）。

本次00894換股新增鴻海，且一舉成為權重第二大成分股。00894經理人韓聖弘表示，鴻海早已脫離傳統電子代工廠角色，而是成為高端AI系統的整機整測核心供應商，並與北美主要的雲端服務供應商（CSP）保持深度合作，積極參與如微軟等巨頭的超大規模AI資料中心建設。

此外，鴻海的產品線從主流的GPU擴展到ASIC，提供「一站式解決方案」，使其在AI ODM（原始設計製造）競賽中保持領先地位，甚至被點名是AI軍備競賽下最受惠企業，估值可望再提升，此次被00894選入成分股，可望進一步提升00894績效表現。

另外，此次00894新增成分股包含封測龍頭京元電子、高階伺服器機板龍頭廠金像電、銅箔基板（CCL）大廠台燿，廠務工程大廠聖暉，以及今年以來漲勢驚人的PCB上游銅箔材料商金居、剛成為千金股的伺服器機殼大廠勤誠；另外包含受惠記憶體超級循環（Super Cycle）的記憶體控制晶片大廠群聯（8299），都成為00894的最新成分股，也讓00894成為最純的AI概念ETF。

韓聖弘指出，儘管市場近期出現AI是否形成泡沫的擔憂，但從投資周期規模及企業資本支出來看，目前更接近1997至1998年科技繁榮的早期階段，而非2000年的泡沫末端。AI帶來的資本收入成長預期將遠高於相關資本支出，代表具備長期性的科技擴張循環仍在進行。建議投資人可透過布局00894，掌握這波AI上升周期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI ETF 00894中信小資高價30
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台股重挫近700點 這檔鋰電池模組大廠報喜…逆勢強漲7.6%

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

台股「角落生物」變飆股！！

台股重挫凶手竟是這兩個 分析師：股王創飆天價代表大盤仍是多頭

相關新聞

006208大配資本利得怎麼看…是不是壞事？Ffaarr列「7重點」說清楚

今天006208除息，所以含除息，股價跌得比0050多很多。 前幾天文章底下，有一些關於這次大配資本利的問題，整理一下。 1.配這麼多資本利得是不是壞事 是，但也沒到非常嚴重，主要就是配息增加

賣房套現2千萬能養老？網勸「部分投入0056、0050」：仍可資產增值

退休理財不只是資產配置，更是面對人生無常的抉擇。一名網友近日於臉書社群上發文分享自身經歷，表示因病住院後深感人生無常，決定賣掉持有15年的房子，套現2000萬元。 原PO說，如今他以每月租金2萬5000元的方式輕鬆生活，並強調「有現金才重要，房子不賣都是負的」。他計算，2000萬元存定期一年利息約34萬元，足以支付房租，等於「房租不用錢」。

投資人注意！00940、00896等ETF 新成分股名單出爐

臺灣指數公司18日公告包含元大台灣價值高息（00940）、中信綠能及電動車（00896）、中信小資高價30（00894）...

熱血挺航空變成「情緒投資」？旅遊KOL自嘲：還是乖乖買ETF

旅遊圈KOL「布萊N 機票達人」近日在臉書分享一段「熱血買股、冷靜認虧」的親身經驗。 原本想支持國籍航空，一口氣買了四家航空各一張，結果一個月過去才發現績效綠油油。貼文曝光後，引發上千則留言共鳴

8年全勝0050恐在今年劃下句點！懶錢包：006208仍是好ETF但不再是「更好的台灣50」

理財頻道「懶錢包Lazy Wallet」在最新一集節目中，由摳摳回顧台灣市值型ETF的發展，特別聚焦元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）這對「台灣50雙胞胎兄弟」。 懶錢包提到，20

首檔台股科技主動式ETF問世 00992A預計12月8日開募、掛牌價為10元

台股今年來行情熱力四射，歲末之際不但創新高，更朝3萬點大關挺進，今年甫問世的主動式台股ETF深受投資人喜愛，群益投信繼5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。