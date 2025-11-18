今年最強的台股ETF換股 00894成為最純的AI概念ETF

今年最強的台股ETF——中信小資高價30（00894）換股，根據臺灣指數公司18日公告包含中信小資高價30在內的台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自11月18日交易結束後生效（亦即11月19日起生效）。

00894今年以來上漲29.6%，不僅大幅贏過加權報酬指數的19.43%，也在68檔原型ETF中表現第一，也贏過平均值的11.37%。該ETF追蹤臺灣指數公司特選小資高價30指數。

在此次在30檔成分股中新增及刪除各13檔。新增成分股有鴻海（2317）、致茂（2360）、金像電（2368）、京元電子（2449）、順達（3211）、創意（3443）、聖暉*（5536）、萬潤（6187）、台燿（6274）、精測（6510）、愛普*（6531）、勤誠（8210）、金居（8358） ；刪除成分股則為亞德客-KY（1590）、技嘉（2376）、瑞昱（2379）、聯發科（2454）、原相（3227）、鈊象（3293）、昇達科（3491）、力旺（3529）、嘉澤（3533）、台灣精銳（4583）、材料*-KY（4763）、祥碩（5269）、保瑞（6472）。

本次00894換股新增鴻海，且一舉成為權重第二大成分股。00894經理人韓聖弘表示，鴻海早已脫離傳統電子代工廠角色，而是成為高端AI系統的整機整測核心供應商，並與北美主要的雲端服務供應商（CSP）保持深度合作，積極參與如微軟等巨頭的超大規模AI資料中心建設。

此外，鴻海的產品線從主流的GPU擴展到ASIC，提供「一站式解決方案」，使其在AI ODM（原始設計製造）競賽中保持領先地位，甚至被點名是AI軍備競賽下最受惠企業，估值可望再提升，此次被00894選入成分股，可望進一步提升00894績效表現。

另外，此次00894新增成分股包含封測龍頭京元電子、高階伺服器機板龍頭廠金像電、銅箔基板（CCL）大廠台燿，廠務工程大廠聖暉，以及今年以來漲勢驚人的PCB上游銅箔材料商金居、剛成為千金股的伺服器機殼大廠勤誠；另外包含受惠記憶體超級循環（Super Cycle）的記憶體控制晶片大廠群聯（8299），都成為00894的最新成分股，也讓00894成為最純的AI概念ETF。

韓聖弘指出，儘管市場近期出現AI是否形成泡沫的擔憂，但從投資周期規模及企業資本支出來看，目前更接近1997至1998年科技繁榮的早期階段，而非2000年的泡沫末端。AI帶來的資本收入成長預期將遠高於相關資本支出，代表具備長期性的科技擴張循環仍在進行。建議投資人可透過布局00894，掌握這波AI上升周期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。