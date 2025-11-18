00940成分股換10檔 納AI概念股、增持金融股

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

臺灣指數公司18日公布元大台灣價值高息（00940）追蹤指數「特選臺灣價值高息指數」今年第二次的成分股定期審核結果，調整結果於11月18日收盤起生效。且指數定期審核生效日（含）起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。

在此次在50檔成分股中新增及刪除各10檔，新增成分股有中興電、金寶、仁寶、彰銀、元大金、永豐金、統一超、信邦、瀚宇博、廣明；刪除成分股則為東元、陽明、兆豐金、順達、京鼎、日月光投控、天鈺、頎邦、帆宣、群聯。

00940本次調整持股後，科技股大概持平，金融股檔數增加，維持產業多元分散特性，產業分散程度相較同類型產品更高。

本次納入的科技股多數為AI相關，符合台灣產業成長趨勢，企業獲利成長可望為00940創造績效成長，包括廣達集團的廣明，高度持股小金雞之稱的達明，於智慧自動化/機器人業務亮眼；中興電受惠於台電進行能源轉型的電網韌性建設計畫，以及AI對於電力的剛需；信邦則聚焦於高成長性的半導體設備、機器人與AI應用，相關業務已與輝達機器人公司進行合作；金寶則聚焦在AI伺服器、電動車充電樁以及低軌衛星等新興領域。

刪除的成分股中，群聯於持有期間上漲達190%、東元上漲約80%、日月光上漲約48%，帆宣與順達亦上漲約四成，未來調整後將挹注00940帳上已實現資本利得，提供潛在配息來源。

觀察00940在川普關稅影響下台股大幅修正展現價值投資的抗震追漲能力，4月9日低點反彈至今漲幅達31%，同期間含息績效於千億高股息ETF排名第二，僅次元大高股息，隨著本次指數調整汰弱留強，納入AI相關概念股，預計將為ETF績效挹注正面表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00940元大臺灣價值高息 成分股
