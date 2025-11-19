快訊

財劃法修法想雙贏 卓榮泰快收起硬嘴 展現軟功

富邦標普500 ETF 24日開募

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

隨美股在AI科技浪潮與企業獲利成長支撐下持續展現強勁韌性，市場資金對美國大型企業長期配置需求再度升溫。尤其近期金融市場最受矚目的事件莫過於95歲「股神」巴菲特領軍的波克夏最新投資組合隨曝光，其中第3季大手筆投入43億美元大買Google母公司Alphabet，躍升為波克夏第十大股票資產，讓市場相當意外。

也顯示當前科技創新驅動美股結構性成長環境中，投資人更應掌握美國大型企業與科技龍頭長期動能。

富邦投信即將於11月24日展開募集之富邦標普500 ETF（009814）正是現階段投資人參與美股成長最有效率工具之一。該ETF追蹤的S&P 500指數囊括美國市值最大的500檔企業，涵蓋科技、醫療、金融、能源、通訊服務等11大產業，擁有高度分散且具代表性的市場結構。不僅可一次掌握美國整體經濟趨勢，更可同步參與多項創新科技浪潮。

值得注意的是，標普500成分股中科技龍頭占比高，包括Alphabet、微軟、蘋果、NVIDIA、亞馬遜、Meta等，是推動全球AI、雲端與半導體產業發展的關鍵企業。巴菲特加碼Alphabet的動作，與指數重點企業長期趨勢高度一致，也凸顯現在正是投資人逢回布局美國大型企業好時機。

富邦標普500 ETF擬任經理人謝恩雅指出，標普500長期表現亮眼，根據1995-2024年彭博統計資料，標普500指數年度報酬率平均為10.5%，且成分股高度透明，適合投資人以定期定額或長期核心部位的方式穩健參與美國市場。

對台灣投資人而言，富邦標普500 ETF以新台幣即可投資美股，不需海外券商帳戶，門檻更低、操作更便利。

009814具備三大優勢：一、經典指數：追蹤最具代表性的標普500指數，等於投資美國經濟核心。二、季配息：為國內追蹤標普500指數ETF產品當中首檔採季配息機制。三、親民門檻：發行價10元，新台幣10,000元即可申購，輕鬆參與全球龍頭代表性企業成長大未來。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

標普 美國經濟
富邦標普500 ETF 24日開募

商品推薦

