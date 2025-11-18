台股重挫逾600點 這三檔ETF成交量增

台股18日盤中大跌逾600多點，收在26,756點，重挫691點，跌幅達2.52%，ETF投資人則展現越跌越買的氣勢，國泰投信旗下多檔ETF買氣上升，其中，高股息ETF國泰永續高股息（00878）單日成交量突破20.2萬張、新生代市值型ETF國泰台灣領袖50（00922）則是2.7萬張，另一檔異軍崛起的科技市值型國泰台灣科技龍頭（00881）也有2.9萬張的表現。國泰投信表示，台股漲高短期修正是合理現象，投資人應逢低把握布局機會，長期來看台股仍會受惠在AI驅動下向上。

根據主計總處日前公布薪資統計，今年前九月平均月薪達4.8萬，約有69.77％上班族領不到平均月薪，為了更貼近真實情況，主計總處也公布月薪中位數，前九月中位數3.8萬元，與平均數有不小差距。國泰投信表示，投資人應該善用投資把薪水變資產，尤其台灣科技產業競爭力強勁、企業獲利佳，股民們可關注國泰台灣科技龍頭，有望作為打造第二收入引擎的核心選擇。

國泰台灣科技龍頭基金經理人蘇鼎宇指出，基金聚焦台灣科技產業最具競爭力的核心企業，涵蓋AI伺服器、半導體製造、IC設計等具長期趨勢的科技族群，台積電（2330）、台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、仁寶（2324）、和碩（4938）都是成分股，其追蹤指數「臺灣科技龍頭通訊指數」，自2016年1月4日成立以來至2025年10月31日累積報酬率達668.74%，對應台股加權報酬指數（含息）同期間的399.44%，可說是想追AI潮流的好選擇，近日台股微幅下修正好是布局的好時機，截至11月14日，基金規模達724億元，受益人數近27萬人。

蘇鼎宇補充，面對市場波動、不明局勢，定期定額是最適合投資人的投資策略，定期投入固定金額，能在波動期間自動攤平成本，且較不易受到情緒波動影響投資紀律，觀察00881定期定額表現，截至10月底，近一年報酬約37.21%、近兩年報酬約55.12%、近三年報酬約86.34%、2020/12/01-2025/10/31報酬約108.62%，長期下來有望累積到可觀報酬。

國泰投信ETF研究團隊分析，受惠於AI商機暢旺，台灣10月出口規模達618億美元，是史上首度單月破600億美元，年增率達49.7％，寫下連24紅，在AI驅動之下，也帶動台灣整體經濟表現，法人上調今年台灣GDP成長預測至6.5％，並指出台灣第3季GDP年增7.6％，遠超過市場共識的6％，累積前三季成長達7.1％，在亞洲名列前茅，顯著領先韓國等成熟市場。

展望2026年，電子產業仍是台股長線領頭羊，全球對AI運算力的需求強勢不減，將進一步帶動晶圓代工、IC設計、網通設備等台灣優勢產業接單暢旺，加上企業資本支出持續擴張，市場預期台灣科技產業的營收動能有望延續，把握大盤相對低檔進場，掌握台股長線科技成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。