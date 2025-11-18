投資人注意！00940、00896等ETF 新成分股名單出爐

臺灣指數公司18日公告包含元大台灣價值高息（00940）、中信綠能及電動車（00896）、中信小資高價30（00894）等共計七檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自11月18日交易結束後生效（亦即11月19日起生效）。

元大台灣價值高息追蹤臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數，在此次在50檔成分股中新增及刪除各10檔。此外，於指數定期審核生效日（含）起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。

新增成分股有中興電、金寶、仁寶、彰銀、元大金、永豐金、統一超、信邦、瀚宇博、廣明；刪除成分股則為東元、陽明、兆豐金、順達、京鼎、日月光投控、天鈺、頎邦、帆宣、群聯。

中信綠能及電動車追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數，在此次在50檔成分股中新增及刪除各七檔。新增成分股有大亞、上緯投控、瑞儀、旺矽、群聯、高力、中鼎 ；刪除成分股則為台塑、東陽、中碳、上銀、力旺、世界、中租-KY。

中信小資高價30追蹤臺灣指數公司特選小資高價30指數，在此次在30檔成分股中新增及刪除各13檔。新增成分股有鴻海、致茂、金像電、京元電子、順達、創意、聖暉*、萬潤、台燿、精測、愛普*、勤誠、金居 ；刪除成分股則為亞德客-KY、技嘉、瑞昱、聯發科、原相、鈊象、昇達科、力旺、嘉澤、台灣精銳、材料*-KY、祥碩、保瑞。

台新臺灣IC設計（00947）追蹤臺灣指數公司台灣IC設計動能指數，在此次在50檔成分股無異動。

野村趨勢動能高息（00944）追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數，在此次在50檔成分股中新增及刪除各24檔。此外，於指數定期審核生效日（含）起設有3個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在3個交易日內調整。

新增成分股有長榮鋼、華碩、技嘉、廣達、台灣高鐵、統一證、富邦金、國泰金、遠百、文曄、健鼎、緯創、京鼎、華擎、致伸、崇越、高技、亞翔、台燿、台表科、洋基工程、長華*、致新、至上；刪除成分股則為亞泥、遠東新、葡萄王、興農、中碳、聯強、億光、漢唐、中華電、創見、聯發科、敦陽科、陽明、威健、聯詠、晶技、欣銓、瑞鼎、南寶、榮剛、上海商銀、復盛應用、大江、統一實。

台新AI優息動能（00962）追蹤臺灣指數公司台灣AI優息動能指數，在此次在50檔成分股中新增及刪除各八檔。此外，於指數定期審核生效日（含）起設有3個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在3個交易日內調整。 新增成分股有亞德客-KY、零壹、華晶科、泰博、祥碩、中磊、群翊、91APP*-KY ；刪除成分股則為聯華、京元電子、明泰、華擎、新盛力、普萊德、緯穎、勤誠 。

兆豐台灣晶圓製造（00913）追蹤臺灣指數公司臺灣晶圓製造指數，在此次在30檔成分股中新增及刪除各四檔。新增成分股有長興、景碩、精測、穎崴；刪除成分股則為光洋科、穩懋、欣銓、家登 。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。