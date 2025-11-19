帳面虧逾十萬怎麼停損？他曬對帳單求救…網勸改買0050：別碰個股

台股近日連日回檔，投資壓力升高。一名網友在Dcard發文，貼出自己股票對帳單，顯示總投入成本約82.5萬元、帳面虧損已達11萬3千多元、報酬率約負13.76%，坦言「破十萬後覺得壓力好大想停損」，請網友幫忙評估哪些持股應優先砍掉、哪些可以續抱，引發大量留言討論，新手該不該碰個股與如何停損成為焦點。

從附圖可見，該網友持股相當分散，包括東元、中興電、華新、光寶科、凱美、漢翔、華晶科、神達與臻鼎-KY等，多數部位以一張為主，神達則持有兩張。各檔虧損約8%至近25%不等，其中華晶科帳面跌幅接近四分之一，臻鼎-KY與漢翔也各有逾一成八及一成六的虧損。原PO表示，看著整體損失突破十萬元壓力倍增，卻又擔心賣出後股價反彈，不知該如何是好。

原PO在文中表示，資金得來不易，眼見大盤震盪、持股一片綠油油，開始懷疑是否買太多檔、又多數買在相對高點，因此想聽聽其他投資人的實際建議：「請問大家覺得哪幾隻最先砍掉會比較好？或是哪些可以再放？」字裡行間透露出對行情的不安與對於停損決策的猶豫。

不少網友主張應先調整「睡得著覺的資產配置」，認為既然壓力已經大到發文求助，就應適度認賠出場。有人建議「新手持股五檔以內就好」「虧損最重的先砍」，也有人勸改用指數化投資，「不是專業操盤手就不要碰太多個股，直接買0050、標普500或高股息ETF即可」，強調對散戶而言，長期跟著市場報酬，比追逐熱門題材來得穩健。此外也有留言提醒，買賣前應自己研究公司體質與進出理由，「永遠不要只聽別人說買什麼就買什麼」。

另一方面，也有網友持較溫和態度，認為原PO持股多為體質不差的公司，若短期沒有急用資金，可以先撐過這一波，待大盤止穩再視情況調整；亦有人提醒，目前仍處於多頭修正階段，「牛市都能跌成這樣，一旦遇到真正熊市，可能要抱更久」，建議趁這次虧損檢視自己是否習慣追高、是否了解風險承受度。也有激進聲音主張「全砍改買ETF或台積電」、「保住七十萬，之後捲土重來」，甚至有人半開玩笑表示「先刪交易APP，十年後再打開」。

