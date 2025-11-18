006208大配資本利得怎麼看…是不是壞事？Ffaarr列「7重點」說清楚

今天006208除息，所以含除息，股價跌得比0050多很多。

前幾天文章底下，有一些關於這次大配資本利的問題，整理一下。

1.配這麼多資本利得是不是壞事

是，但也沒到非常嚴重，主要就是配息增加本身就不是好事，尤其台灣還得等一個月才拿到配息，就算再投入也損失一個月的投入。

2.會增加稅嗎？

資本利得在台灣是不扣稅的，但反過來也不能抵減稅。

3.006208 配這麼多資本利得該換0050嗎？

0050 配大量資本利得好幾年了，006208 這次只是跟進，把之前沒配的配出來而已，所以應該不是換的很好理由。

4.配資本利得 是指ETF主動把有資本利得的股票賣掉 拿來配息嗎？

不是，主要是拿過去在換成分股時實現的資本利得來配，而且配的前提是資本利得有超持股的未實現資本利損。

不能說有未實現資利得就隨便賣出。

5.配資本利得會造成換股後需要保留現金 造成ETF長期大量留現金嗎？

不會，這點其實 資本利得和股息 平準金都類似 它們都是一個會計數字，而不是特定指定的某一筆錢，所以即使預計會拿來配息，也不需要留現金在帳上，而是可以先買進成分股，等到要配息之前再賣股換現金就好。

此外並沒有規定何時要配出來，所以這個會計數字可以先不配，保留很久再配。

6.大量配資本利得會影響ETF績效複利成長嗎？

其實不會明顯影響績效，如前所述，資本利得也是會放在基金裡持續成長，直到配息前再拿出來，所以對006208本身的績效並沒明顯影響。

真正影響較大的就是一開始講的，投資人拿到配息要一個月才能再投入，所以影響的是投資人本身的複利成長。但ETF本身的績效不明顯。

7.資本利得有規定一定要配嗎？

在台灣沒有，有資本利得可以不配，甚至股息也可以像0057這樣都不配。

但在美國ETF，因為 美國人的資本利得要收稅（台灣人不會被收），所以規定要配，但etf會設法把那些有資利得較多的股票在申贖時交給贖回的人等方法，讓賣出股票時幾乎沒資本利得，因此美股ETF也很少配資本利得。

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。