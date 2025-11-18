快訊

傳前高層羅唯仁跳槽英特爾帶逾20箱手寫機密 台積電反應藏貓膩

新北也賣出4600顆毒蛋 彰化縣府公布毒蛋去向「新北進貨1萬顆」

凱基金孫公司驚傳遭員工盜領3億 新北檢聲押1副理獲准

006208大配資本利得怎麼看…是不是壞事？Ffaarr列「7重點」說清楚

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
006208本次大額配息引發討論，特別是資本利得配息的影響。其實資本利得本身不會明顯拖累ETF績效，影響較大的是投資人必須等待再投入的時間成本。（本報資料照）
006208本次大額配息引發討論，特別是資本利得配息的影響。其實資本利得本身不會明顯拖累ETF績效，影響較大的是投資人必須等待再投入的時間成本。（本報資料照）

今天006208除息，所以含除息，股價跌得比0050多很多。

前幾天文章底下，有一些關於這次大配資本利的問題，整理一下。

1.配這麼多資本利得是不是壞事

是，但也沒到非常嚴重，主要就是配息增加本身就不是好事，尤其台灣還得等一個月才拿到配息，就算再投入也損失一個月的投入。

2.會增加稅嗎？

資本利得在台灣是不扣稅的，但反過來也不能抵減稅。

3.006208 配這麼多資本利得該換0050嗎？

0050 配大量資本利得好幾年了，006208 這次只是跟進，把之前沒配的配出來而已，所以應該不是換的很好理由。

4.配資本利得 是指ETF主動把有資本利得的股票賣掉 拿來配息嗎？

不是，主要是拿過去在換成分股時實現的資本利得來配，而且配的前提是資本利得有超持股的未實現資本利損。

不能說有未實現資利得就隨便賣出。

5.配資本利得會造成換股後需要保留現金 造成ETF長期大量留現金嗎？

不會，這點其實 資本利得和股息 平準金都類似 它們都是一個會計數字，而不是特定指定的某一筆錢，所以即使預計會拿來配息，也不需要留現金在帳上，而是可以先買進成分股，等到要配息之前再賣股換現金就好。

此外並沒有規定何時要配出來，所以這個會計數字可以先不配，保留很久再配。

6.大量配資本利得會影響ETF績效複利成長嗎？

其實不會明顯影響績效，如前所述，資本利得也是會放在基金裡持續成長，直到配息前再拿出來，所以對006208本身的績效並沒明顯影響。

真正影響較大的就是一開始講的，投資人拿到配息要一個月才能再投入，所以影響的是投資人本身的複利成長。但ETF本身的績效不明顯。

7.資本利得有規定一定要配嗎？

在台灣沒有，有資本利得可以不配，甚至股息也可以像0057這樣都不配。

但在美國ETF，因為 美國人的資本利得要收稅（台灣人不會被收），所以規定要配，但etf會設法把那些有資利得較多的股票在申贖時交給贖回的人等方法，讓賣出股票時幾乎沒資本利得，因此美股ETF也很少配資本利得。

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

資本利得 006208富邦台50 ETF 成分股
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

AI會泡沫嗎…台積電花這麼多錢、蓋那麼多的廠怎辦？專家：肯定比投資人更擔心

8年全勝0050恐在今年劃下句點！懶錢包：006208仍是好ETF但不再是「更好的台灣50」

熱血挺航空變成「情緒投資」？旅遊KOL自嘲：還是乖乖買ETF

賣房套現2千萬能養老？網勸「部分投入0056、0050」：仍可資產增值

相關新聞

006208大配資本利得怎麼看…是不是壞事？Ffaarr列「7重點」說清楚

今天006208除息，所以含除息，股價跌得比0050多很多。 前幾天文章底下，有一些關於這次大配資本利的問題，整理一下。 1.配這麼多資本利得是不是壞事 是，但也沒到非常嚴重，主要就是配息增加

賣房套現2千萬能養老？網勸「部分投入0056、0050」：仍可資產增值

退休理財不只是資產配置，更是面對人生無常的抉擇。一名網友近日於臉書社群上發文分享自身經歷，表示因病住院後深感人生無常，決定賣掉持有15年的房子，套現2000萬元。 原PO說，如今他以每月租金2萬5000元的方式輕鬆生活，並強調「有現金才重要，房子不賣都是負的」。他計算，2000萬元存定期一年利息約34萬元，足以支付房租，等於「房租不用錢」。

熱血挺航空變成「情緒投資」？旅遊KOL自嘲：還是乖乖買ETF

旅遊圈KOL「布萊N 機票達人」近日在臉書分享一段「熱血買股、冷靜認虧」的親身經驗。 原本想支持國籍航空，一口氣買了四家航空各一張，結果一個月過去才發現績效綠油油。貼文曝光後，引發上千則留言共鳴

8年全勝0050恐在今年劃下句點！懶錢包：006208仍是好ETF但不再是「更好的台灣50」

理財頻道「懶錢包Lazy Wallet」在最新一集節目中，由摳摳回顧台灣市值型ETF的發展，特別聚焦元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）這對「台灣50雙胞胎兄弟」。 懶錢包提到，20

首檔台股科技主動式ETF問世 00992A預計12月8日開募、掛牌價為10元

台股今年來行情熱力四射，歲末之際不但創新高，更朝3萬點大關挺進，今年甫問世的主動式台股ETF深受投資人喜愛，群益投信繼5...

ChatGPT每查一次電用到爆！AI掀起電力荒…00899大漲近45％成焦點

全球市場屏息靜待AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）本週公布最新財報，然而在晶片與算力之外，AI基礎建設的下一場戰爭已悄然轉向「電力」。輝達執行長黃仁勳曾直言：「我們現在是一個電力受限的行業。」這句話點出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。