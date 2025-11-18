群益投信將推出全台第一檔台股科技主動式 ETF
群益投信18日宣布推出全台首檔台股科技主動式ETF，即主動群益科技創新（00992A），掛牌價為10元，預定於12月8日展開募集，採季配息，並自成立日起滿60日後，按每年1、4、7及10月除息。
群益投信台股ETF研究團隊表示，一直以來有個投資迷思，就是在台股創新高之際，投資人到底需不需要居高思危？這個答案在主動式台股ETF問世後，迎刃而解。主動選股更能即時掌握科技創新投資契機，在基本面支撐下，台股中長期仍偏多可期，建議投資人可趁市場整理時進場承接。
00992A經理人陳朝政強調，台灣科技創新題材商機多元，觀察過去三年，有許多科技股年度漲幅都能贏過大盤及護國神山，說明投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。
陳朝政指出，短期資金仍維持寬鬆態勢，有利股市表現。美中關係緩解，加上雲端服務供應商（CSP）資本支出持續擴張、人工智慧（AI）算力需求快速成長、輝達（NVIDIA）展望正向，預期AI熱潮仍尚未削減，都將同步推升台股AI供應鏈上漲。在2026年投資台股時，建議還是以AI科技創新做為布局主軸。
據了解，00992A操作上採取質量化並重，透過量化模組加上質化選股，力求選出驅動力與續航力十足的成分股，以法人認同度及獲利能力來量化定義科技創新的強企業，加上用產業競爭力、產品定價能力、經營者領導力等來質化確認判斷是否屬於科技創新的強趨勢企業。
00992A預期前十大持股為台積電（2330）、川湖（2059）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、智邦（2345）、旺矽（6223）、貿聯-KY（3665）、金居（8358）、穎崴（6515）、世芯-KY（3661）。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
