熱血挺航空變成「情緒投資」？旅遊KOL自嘲：還是乖乖買ETF

聯合新聞網／ 綜合報導
布萊N曬出自己上月「支持國籍航空」買的四檔股票，華航、長榮航、星宇、虎航全數呈現負報酬；反觀主力持股0050、台積電（2330）與006208則維持亮眼績效。圖／聯合報系資料照片
布萊N曬出自己上月「支持國籍航空」買的四檔股票，華航、長榮航、星宇、虎航全數呈現負報酬；反觀主力持股0050、台積電（2330）與006208則維持亮眼績效。圖／聯合報系資料照片

旅遊圈KOL「布萊N 機票達人」近日在臉書分享一段「熱血買股、冷靜認虧」的親身經驗。

原本想支持國籍航空，一口氣買了四家航空各一張，結果一個月過去才發現績效綠油油。貼文曝光後，引發上千則留言共鳴，大家紛紛分享自己曾經「情緒投資」的故事，笑稱他直接解鎖「股海冥燈」新身份。

布萊N透露，上個月突然覺得身為航空圈KOL，沒有持有任何國籍航空的股票「這樣不對!! 我應該要支持一下國籍航空才行。」於是當天立刻買了四家航空各一張。沒想到一個月後回頭看，收益全部為負，他苦笑：「這故事告訴我們，情緒價值投資是不對的，我還是乖乖買ETF比較實在。」

為了不讓自己看起來像笨蛋，他也貼出市值型ETF與台積電的亮眼績效，強調自己其實大部分依然是保守、理性的配置。

補充來看布萊N本人的主力持股績效，反倒形成強烈對比：

0050共33,012單位，含息總損益＋771,933（+60.38%）

台積電854股，含息總損益＋314,260（+33.96%）

富邦台50 6,569單位，含息總損益＋290,947（+42%）

也難怪他會說，還是乖乖定期定額市值型ETF最實在。

不少網友看了直呼「同路人太多」，一字不改引用如下「我也是因為喜歡某董想支持台灣的航空業，買了某航空股，結論和你一樣，情緒價值投資是不正確的」、「我也是，一股義氣買了航空股，之後覺得還是乖乖0050就好。」、「沒賣的，都是未實現損益！」、「買機票就好，比股票實際多了」、「虧的都可以升艙了」、「我的想法也一樣！但是我是零股慢慢撿」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 國籍航空 台積電 市值型 0050元大台灣50 006208富邦台50
