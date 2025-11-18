ChatGPT每查一次電用到爆！AI掀起電力荒…00899大漲近45％成焦點

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
ChatGPT的耗電量是傳統搜尋近10倍，AI推升全球能源投資爆量成長。再生能源、儲能與電網升級成為各國重點，00899、00902等潔淨能源主題ETF今年績效漲逾三成，成為AI浪潮下的受惠題材。中央社
全球市場屏息靜待AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）本週公布最新財報，然而在晶片與算力之外，AI基礎建設的下一場戰爭已悄然轉向「電力」。輝達執行長黃仁勳曾直言：「我們現在是一個電力受限的行業。」這句話點出了AI發展的核心瓶頸，隨著資料中心對電力的龐大需求成為「剛需」，全球資金正加速湧入能源產業，相關ETF績效也跟著水漲船高。

AI應用的耗電量極其驚人，根據研究機構數據，一次ChatGPT的搜尋耗電量約2.9瓦時，是傳統Google搜尋0.3瓦時的近10倍。為支撐AI模型的訓練與運算，全球資料中心正以前所未有的速度擴建，摩根士丹利證券預估，美國前四大雲端業者在2024至2029年的資本支出將維持雙位數成長。這股建設熱潮最大的挑戰並非土地或晶片，而是穩定且足夠的電力供應。

根據國際能源總署（IEA）《世界能源投資2025》報告，2025年全球能源投資額將攀升至3.3兆美元的歷史新高，其中高達2.2兆美元將投入再生能源、電網、儲能等潔淨技術，規模是化石燃料投資1.1兆美元的兩倍。IEA更預測，2025年再生能源的發電量就將超越燃煤，成為主流電力來源。

FT潔淨能源ETF（00899）基金經理人洪慧珊表示，AI所驅動的電力需求是結構性且長期的剛性需求，這為潔淨能源產業提供了穩固的成長基礎。她分析，潔淨能源產業大多採用固定價格的長期售電合約，使其現金流穩定、不易受景氣循環衝擊，具備高防禦性；此外，在聯準會可能迎來降息的環境下，潔淨能源這類資本密集、高負債比的產業，其融資成本可望下降，進而推升企業估值與本益比擴張。

洪慧珊指出，潔淨能源的另一大優勢是「分散式發電」，例如在資料中心附近建置太陽能或燃料電池系統，可就近供應電力，解決電網傳輸的瓶頸，潔淨能源不僅是環保議題，更是解決AI時代電力缺口的關鍵方案。

受惠於此一趨勢，相關主題的ETF表現十分亮眼。根據最新資料，00899今年以來的績效漲幅已達約44.92%，在眾多海外ETF中名列前茅；中信電池及儲能(00902)以43.19%緊追在後；富邦ESG綠色電力(00902)也有超過30%漲幅。

展望未來，隨著AI應用持續深化、各國政府加速能源轉型，以及電網更新帶來的龐大商機，潔淨能源的戰略地位只會愈加重要，長線投資前景持續看好。

近期海外ETF績效排名

代號股票名稱收盤價(元)今年以來漲幅(%)近三個月漲幅(%)近一個月漲幅(%)
00877復華中國5G22.0268.5829.32.18
00965元大航太防衛科技2356.711.544.45
00735國泰臺韓科技48.5246.6729.184.19
00899FT潔淨能源20.0944.923.18-0.99
00902中信電池及儲能13.5843.1941.7512.42
00920富邦ESG綠色電力18.139.0321.643.31
00885富邦越南16.3738.326.02-7.57
00951台新日本半導體10.9337.4828.143.11
00954中信日本半導體11.736.9830.434.46
00910第一金太空衛星38.6733.5310.45-10.26

資料來源：CMoney (2025.11.17)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878成分股3進3出！京元電、臻鼎、鈊象入選 柴鼠：短線買賣超別誤判

0050、0056、定存誰最強…18年實測答案曝光！小車用「游泳教練」比喻

AI估值拉警報...真會迎來泡沫化？股添樂：00935、0050拉回甜甜價接人上車

AI會泡沫嗎…台積電花這麼多錢、蓋那麼多的廠怎辦？專家：肯定比投資人更擔心

8年全勝0050恐在今年劃下句點！懶錢包：006208仍是好ETF但不再是「更好的台灣50」

理財頻道「懶錢包Lazy Wallet」在最新一集節目中，由摳摳回顧台灣市值型ETF的發展，特別聚焦元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）這對「台灣50雙胞胎兄弟」。 懶錢包提到，20

攻高決勝關鍵 第一金00994A挑500大強趨勢

台股指數挑戰新高難度攀升，下一波決勝關鍵在選產業、挑個股！根據投信投顧公會資料顯示，今年底前共有七家投信業者加入台股主動...

AI估值拉警報...真會迎來泡沫化？股添樂：00935、0050拉回甜甜價接人上車

AI話題席捲全球，市場卻開始出現「AI泡沫要破」的恐慌。從席勒本益比飆高、AI專案未獲利，到企業資本支出暴增，各種訊號都讓投資人心生不安。但財經專家股添樂強調，雖然市場確實存在泡沫成分，但真正會先「爆」的，並不是輝達、微軟這些科技巨頭，而是另一群你可能沒注意到的公司。

0050、0056、定存誰最強…18年實測答案曝光！小車用「游泳教練」比喻

關於高股息ETF與市值型ETF之爭 如果手上有100萬，分別放在定存、0056、0050裡18年（2008年～2025年），會有什麼樣不同的變化呢？ 1、定存 以下為2008年～20

《富爸爸》作者死抱比特幣！網酸「對散戶風險大」：韭菜爸爸

比特幣崩跌該不該先跑？《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎死抱持幣、坐等「大印鈔時代」，引來PTT網友熱議。有網友認為，清崎靠「自己不缺現金、等待央行印鈔」的心法撐過崩跌，看似信念堅定，卻也伴隨不小風險，質疑一般散戶是否適合跟進，掀起一連串嘲諷與討論。

