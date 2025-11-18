ChatGPT每查一次電用到爆！AI掀起電力荒…00899大漲近45％成焦點
全球市場屏息靜待AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）本週公布最新財報，然而在晶片與算力之外，AI基礎建設的下一場戰爭已悄然轉向「電力」。輝達執行長黃仁勳曾直言：「我們現在是一個電力受限的行業。」這句話點出了AI發展的核心瓶頸，隨著資料中心對電力的龐大需求成為「剛需」，全球資金正加速湧入能源產業，相關ETF績效也跟著水漲船高。
AI應用的耗電量極其驚人，根據研究機構數據，一次ChatGPT的搜尋耗電量約2.9瓦時，是傳統Google搜尋0.3瓦時的近10倍。為支撐AI模型的訓練與運算，全球資料中心正以前所未有的速度擴建，摩根士丹利證券預估，美國前四大雲端業者在2024至2029年的資本支出將維持雙位數成長。這股建設熱潮最大的挑戰並非土地或晶片，而是穩定且足夠的電力供應。
根據國際能源總署（IEA）《世界能源投資2025》報告，2025年全球能源投資額將攀升至3.3兆美元的歷史新高，其中高達2.2兆美元將投入再生能源、電網、儲能等潔淨技術，規模是化石燃料投資1.1兆美元的兩倍。IEA更預測，2025年再生能源的發電量就將超越燃煤，成為主流電力來源。
FT潔淨能源ETF（00899）基金經理人洪慧珊表示，AI所驅動的電力需求是結構性且長期的剛性需求，這為潔淨能源產業提供了穩固的成長基礎。她分析，潔淨能源產業大多採用固定價格的長期售電合約，使其現金流穩定、不易受景氣循環衝擊，具備高防禦性；此外，在聯準會可能迎來降息的環境下，潔淨能源這類資本密集、高負債比的產業，其融資成本可望下降，進而推升企業估值與本益比擴張。
洪慧珊指出，潔淨能源的另一大優勢是「分散式發電」，例如在資料中心附近建置太陽能或燃料電池系統，可就近供應電力，解決電網傳輸的瓶頸，潔淨能源不僅是環保議題，更是解決AI時代電力缺口的關鍵方案。
受惠於此一趨勢，相關主題的ETF表現十分亮眼。根據最新資料，00899今年以來的績效漲幅已達約44.92%，在眾多海外ETF中名列前茅；中信電池及儲能(00902)以43.19%緊追在後；富邦ESG綠色電力(00902)也有超過30%漲幅。
展望未來，隨著AI應用持續深化、各國政府加速能源轉型，以及電網更新帶來的龐大商機，潔淨能源的戰略地位只會愈加重要，長線投資前景持續看好。
近期海外ETF績效排名
|代號
|股票名稱
|收盤價(元)
|今年以來漲幅(%)
|近三個月漲幅(%)
|近一個月漲幅(%)
|00877
|復華中國5G
|22.02
|68.58
|29.3
|2.18
|00965
|元大航太防衛科技
|23
|56.7
|11.54
|4.45
|00735
|國泰臺韓科技
|48.52
|46.67
|29.18
|4.19
|00899
|FT潔淨能源
|20.09
|44.9
|23.18
|-0.99
|00902
|中信電池及儲能
|13.58
|43.19
|41.75
|12.42
|00920
|富邦ESG綠色電力
|18.1
|39.03
|21.64
|3.31
|00885
|富邦越南
|16.37
|38.32
|6.02
|-7.57
|00951
|台新日本半導體
|10.93
|37.48
|28.14
|3.11
|00954
|中信日本半導體
|11.7
|36.98
|30.43
|4.46
|00910
|第一金太空衛星
|38.67
|33.53
|10.45
|-10.26
資料來源：CMoney (2025.11.17)
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
