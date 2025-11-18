ChatGPT每查一次電用到爆！AI掀起電力荒…00899大漲近45％成焦點

全球市場屏息靜待AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）本週公布最新財報，然而在晶片與算力之外，AI基礎建設的下一場戰爭已悄然轉向「電力」。輝達執行長黃仁勳曾直言：「我們現在是一個電力受限的行業。」這句話點出了AI發展的核心瓶頸，隨著資料中心對電力的龐大需求成為「剛需」，全球資金正加速湧入能源產業，相關ETF績效也跟著水漲船高。

AI應用的耗電量極其驚人，根據研究機構數據，一次ChatGPT的搜尋耗電量約2.9瓦時，是傳統Google搜尋0.3瓦時的近10倍。為支撐AI模型的訓練與運算，全球資料中心正以前所未有的速度擴建，摩根士丹利證券預估，美國前四大雲端業者在2024至2029年的資本支出將維持雙位數成長。這股建設熱潮最大的挑戰並非土地或晶片，而是穩定且足夠的電力供應。

根據國際能源總署（IEA）《世界能源投資2025》報告，2025年全球能源投資額將攀升至3.3兆美元的歷史新高，其中高達2.2兆美元將投入再生能源、電網、儲能等潔淨技術，規模是化石燃料投資1.1兆美元的兩倍。IEA更預測，2025年再生能源的發電量就將超越燃煤，成為主流電力來源。

FT潔淨能源ETF（00899）基金經理人洪慧珊表示，AI所驅動的電力需求是結構性且長期的剛性需求，這為潔淨能源產業提供了穩固的成長基礎。她分析，潔淨能源產業大多採用固定價格的長期售電合約，使其現金流穩定、不易受景氣循環衝擊，具備高防禦性；此外，在聯準會可能迎來降息的環境下，潔淨能源這類資本密集、高負債比的產業，其融資成本可望下降，進而推升企業估值與本益比擴張。

洪慧珊指出，潔淨能源的另一大優勢是「分散式發電」，例如在資料中心附近建置太陽能或燃料電池系統，可就近供應電力，解決電網傳輸的瓶頸，潔淨能源不僅是環保議題，更是解決AI時代電力缺口的關鍵方案。

受惠於此一趨勢，相關主題的ETF表現十分亮眼。根據最新資料，00899今年以來的績效漲幅已達約44.92%，在眾多海外ETF中名列前茅；中信電池及儲能(00902)以43.19%緊追在後；富邦ESG綠色電力(00902)也有超過30%漲幅。

展望未來，隨著AI應用持續深化、各國政府加速能源轉型，以及電網更新帶來的龐大商機，潔淨能源的戰略地位只會愈加重要，長線投資前景持續看好。

近期海外ETF績效排名

代號 股票名稱 收盤價(元) 今年以來漲幅(%) 近三個月漲幅(%) 近一個月漲幅(%) 00877 復華中國5G 22.02 68.58 29.3 2.18 00965 元大航太防衛科技 23 56.7 11.54 4.45 00735 國泰臺韓科技 48.52 46.67 29.18 4.19 00899 FT潔淨能源 20.09 44.9 23.18 -0.99 00902 中信電池及儲能 13.58 43.19 41.75 12.42 00920 富邦ESG綠色電力 18.1 39.03 21.64 3.31 00885 富邦越南 16.37 38.32 6.02 -7.57 00951 台新日本半導體 10.93 37.48 28.14 3.11 00954 中信日本半導體 11.7 36.98 30.43 4.46 00910 第一金太空衛星 38.67 33.53 10.45 -10.26

資料來源： CMoney (2025.11.17)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。