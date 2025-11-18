2025年炙手可熱是它 吸金力橫掃 ETF、基金市場

元大台灣50（0050）規模、投資人數成長迅猛，績效連動的0050連結基金跟進攻占各項買氣冠軍，除TISA級別10月申購金額率先破億穩居冠軍寶座，其不配息級別，今年以來淨申購更力壓多檔知名主動基金，衝上買氣排行第一。

據投信投顧公會統計至10月底，國內已有213檔台股主被動基金，要選出長期投資標的並不容易，許多投資人著眼於0050市值型投資，不會選股失誤錯過台股行情，今年以來不僅0050在台股ETF中淨申購第一，績效連動的0050連結基金淨申購也在台股基金領先。

統計今年以來至10月底台股基金淨申購狀況，0050連結基金不配息級別以淨申購43.9億元奪冠，第二、三名分別為野村優質基金S類型、國泰台灣高股息基金不配息的26.7億元與15.7億元。

法人分析，0050帶動市值型ETF熱潮，而重視進一步節省成本的投資人，關注到0050連結基金不配息級別，其績效與0050高度貼合，買入方式與一般基金相同，且配息會自動再投入，可省去再投入的相關成本包括股利所得稅與補充保費，，在成長性高度可預期及免稅優勢下，高度吸引市場買氣。

政大教授周冠男也屢次推薦，如果要享受0050分散投資好處並降低稅負，可以買進0050連結基金不配息級別，不配息投資對比領股息課稅後加上手續費投回市場，兩者報酬率會有顯著差異。

0050最新規模接近9,000億元，經理費率為台股ETF最低，隨著台股持續成長與投資人長期投入，0050將有機會成為首檔規模破兆的ETF，屆時經理費率將持續朝0.05%下降，0050連結基金將持續受惠，有利長線存股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。