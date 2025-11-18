8年全勝0050恐在今年劃下句點！懶錢包：006208仍是好ETF但不再是「更好的台灣50」

理財頻道「懶錢包Lazy Wallet」在最新一集節目中，由摳摳回顧台灣市值型ETF的發展，特別聚焦元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）這對「台灣50雙胞胎兄弟」。

懶錢包提到，2003年台灣第一檔ETF元大台灣50誕生，9年之後挑戰者富邦台50出現。又過了幾年，006208在2016年底宣布經理費減半，自此走進自己的黃金時代。

從2017到2024這8年期間，006208因更低費用與更好的追蹤效果，報酬率年年擊敗0050，成為精打細算投資人的懶人首選。

不過今年局勢急遽改變，她說：0050今年大幅降費、拆成四股後人氣暴衝，形成「投資人數增加→規模擴大→費用下降→報酬提升」的正向循環。

懶錢包認為，2025對富邦台50來說，優勢與聲量都幾乎被老大哥搶走，即便年中跟進降費，也已經來不及，差距愈拉愈大。

三大變革啟動：降費、平準金、分割預告

為了應戰，摳摳整理富邦台50的最新變動。006208在2025年6月底推出三大措施：

1.調降經理費與保管費

收費機制全面比照0050，但因為規模越大費率越低，落後的一方要逆轉不容易。

2.納入收益平準金

懶錢包表示，理論上能讓配息更穩定，不同時間買進的投資人，拿到的現金流比較一致。

3.公開說明書新增拆股條款

她指出，未來必定會啟動分割，不過何時啟動仍是未知數。

她補充，台積電的權重在指數中已接近62%，其餘49檔權重被大幅壓縮，台灣50與大盤相似度突破75%，0050與006208都呈現同樣現象，未來「直接買台積電vs.買台灣50」的討論一定不會減少。

報酬率：八年全勝恐在2025劃下句點

談到最重要的報酬率時，懶錢包指出，2017～2024年期間，006208在近3年、近5年到近10年報酬率都壓過0050，近10年年化報酬率更高達18.76%。

但進入2025年後狀況急轉直下。

摳摳把2025年1～10月的逐月報酬率抓出來：

淨值：006208為4勝4敗2和，小輸0050，落後0.02% 市價：006208為3勝7敗，落後0.91%

她指出，今年只剩最後2個月，「過去8年連勝的紀錄，很可能會在今年終止」。

費用率：曾經的招牌優勢 被追平了

懶錢包提醒，006208過去就是「超低內扣」的代名詞，2021～2024連4年為台股ETF最低費用率第一名。

但隨著0050在2025年大降費、規模暴衝：

006208市值2814億元 → 費用率0.1478% 0050市值8917億元 → 費用率0.1268%

差距只剩 0.021%。

摳摳說，從總費用率看，兩檔ETF幾乎不分軒輊，今年前三季的費用優勢已被追平。她認為，006208仍然是超便宜的ETF，但「超低內扣」不再是專利，未來甚至可能落後。

股息與殖利率：3.448元高配息引發兩派爭論

納入收益平準金後的首次配息，006208直接從7月的0.989元跳到最新一季3.448元，全年累積4.437元，殖利率約3.78%。

懶錢包整理市場反應：

一派覺得現金流變多是好事，股價創新高自然支持更高配息 另一派質疑市值型ETF不該突然拼配息，懷疑是為了吸引存股族對抗0050

她補充，台灣50指數殖利率約2.02%，0050約2.57%，006208確實拉高不少，很可能是分配資本利得所致。

但她也提醒，高配息對長期投資可能增加成本，不一定是好事；不過目前數字仍合理，可以再觀察幾季。

2025：006208仍是好ETF 但不再是「更好的台灣50」

摳摳指出，006208過去8年對0050幾乎全面壓制，使市場逐漸形成「它是更好、更便宜的台灣50」的印象。

但2025迎來重大轉折：

規模與受益人數被0050海放

定期定額戶數從領先變落後

報酬率優勢不再

費用率被追平

變革速度慢半拍

她認為，目前只剩拆股這張牌尚未打出，未來006208股價一定會比0050更便宜，但吸引力需看市場反應。

懶錢包補充，拆股不改變ETF本質，但從0050、00663L、0052的案例看，拆股後人氣確實會上升。今年可說是台灣50雙雄新一輪激戰的開場，而006208目前落入下風，要逆轉勝難度不低。

最後，她仍給予肯定：

「006208依然是很棒的市值型、類大盤ETF，是懶人買台灣的一個好選擇。 但它已經不再是過去那個『更好的台灣50』了。」

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。