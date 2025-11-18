攻高決勝關鍵 第一金00994A挑500大強趨勢

台股指數挑戰新高難度攀升，下一波決勝關鍵在選產業、挑個股！根據投信投顧公會資料顯示，今年底前共有七家投信業者加入台股主動式ETF發行行列，現階段行情盤整，主動ETF透過選股策略追求超額報酬（Alpha）機會，後市更可望扮演台股後市關鍵資金動能，第一金投信加入主動式ETF募集行列，第一金台股趨勢優選主動式ETF （00994A）將在12月中旬募集。

00994A經理人張正中指出，11月以來台股指數挑戰新高，闖關難度變高，多頭趨勢出現盤整之際，宜採「選股不選市」的投資策略，留意產業趨勢與強勢個股，相較於被動式ETF市值型投資策略，專業經理團隊掌握產業研究、主動選股等系統化投資策略輔助，更有機會把握住行情修正時期，超越指數表現的產業及個股。

張正中表示，這檔ETF以台股市值前500大企業為投資股票池，囊括大型、中型、高股息、成長趨勢等標的，主動式策略則採Top Down，先篩選強趨勢產業，再挑選強勢個股。

系統化選股機制考量，基本面、技術面、籌碼面、動能面等四大面向，納入營收、獲利高成長及預期上修、技術面多頭、外資加碼，及股價周線與月線上揚等九大因子衡量，進行評分及加減碼，操作上可以鎖定集中火力投資，第一大持股權重最高可達30%，有利投資組合緊跟市場脈動。

台股大盤有漲有跌，但強勢產業及個股可能大幅超越大盤表現，CMoney資料統計，近五年各年度台股及產業表現可以發現，台股產業輪動快速，不論市場多空階段，都有強勢產業力壓大盤，像是2021年的航運股、鋼鐵股漲勢驚人，2022年的重建股及消費股則在大盤下跌中逆勢突起；而近三年則是由AI供應鏈群族群領頭上揚，超越大盤漲幅可觀。

第一金投信指出，00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF，精選台灣各產業隱形冠軍，納入強趨勢產業與強勢個股，將在12月15日至12月19日繳款募集，每單位發行價格新台幣10元，投資人最低只要新台幣1萬元就能參與台股投資成長機會，收益分配採每季配息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。