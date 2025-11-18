快訊

攻高決勝關鍵 第一金00994A挑500大強趨勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
各年度台股表現及漲幅前三強產業。資料來源：CMoney
台股指數挑戰新高難度攀升，下一波決勝關鍵在選產業、挑個股！根據投信投顧公會資料顯示，今年底前共有七家投信業者加入台股主動式ETF發行行列，現階段行情盤整，主動ETF透過選股策略追求超額報酬（Alpha）機會，後市更可望扮演台股後市關鍵資金動能，第一金投信加入主動式ETF募集行列，第一金台股趨勢優選主動式ETF （00994A）將在12月中旬募集。

00994A經理人張正中指出，11月以來台股指數挑戰新高，闖關難度變高，多頭趨勢出現盤整之際，宜採「選股不選市」的投資策略，留意產業趨勢與強勢個股，相較於被動式ETF市值型投資策略，專業經理團隊掌握產業研究、主動選股等系統化投資策略輔助，更有機會把握住行情修正時期，超越指數表現的產業及個股。

張正中表示，這檔ETF以台股市值前500大企業為投資股票池，囊括大型、中型、高股息、成長趨勢等標的，主動式策略則採Top Down，先篩選強趨勢產業，再挑選強勢個股。

系統化選股機制考量，基本面、技術面、籌碼面、動能面等四大面向，納入營收、獲利高成長及預期上修、技術面多頭、外資加碼，及股價周線與月線上揚等九大因子衡量，進行評分及加減碼，操作上可以鎖定集中火力投資，第一大持股權重最高可達30%，有利投資組合緊跟市場脈動。

台股大盤有漲有跌，但強勢產業及個股可能大幅超越大盤表現，CMoney資料統計，近五年各年度台股及產業表現可以發現，台股產業輪動快速，不論市場多空階段，都有強勢產業力壓大盤，像是2021年的航運股、鋼鐵股漲勢驚人，2022年的重建股及消費股則在大盤下跌中逆勢突起；而近三年則是由AI供應鏈群族群領頭上揚，超越大盤漲幅可觀。

第一金投信指出，00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF，精選台灣各產業隱形冠軍，納入強趨勢產業與強勢個股，將在12月15日至12月19日繳款募集，每單位發行價格新台幣10元，投資人最低只要新台幣1萬元就能參與台股投資成長機會，收益分配採每季配息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股指數 ETF
AI估值拉警報...真會迎來泡沫化？股添樂：00935、0050拉回甜甜價接人上車

AI話題席捲全球，市場卻開始出現「AI泡沫要破」的恐慌。從席勒本益比飆高、AI專案未獲利，到企業資本支出暴增，各種訊號都讓投資人心生不安。但財經專家股添樂強調，雖然市場確實存在泡沫成分，但真正會先「爆」的，並不是輝達、微軟這些科技巨頭，而是另一群你可能沒注意到的公司。

0050、0056、定存誰最強…18年實測答案曝光！小車用「游泳教練」比喻

關於高股息ETF與市值型ETF之爭 如果手上有100萬，分別放在定存、0056、0050裡18年（2008年～2025年），會有什麼樣不同的變化呢？ 1、定存 以下為2008年～20

00878存5年…張數從0到201張！存股哥：含息報酬82 萬、明年破百萬

00878存5年了，這5年張數從0到201張，股息總值$630,230、帳面報酬$192,960，含息報酬$823,190，明年含息報酬即可破百萬，不過我自己還是比較在意股息的部分，因為我的目的主要在

攻高決勝關鍵 第一金00994A挑500大強趨勢

台股指數挑戰新高難度攀升，下一波決勝關鍵在選產業、挑個股！根據投信投顧公會資料顯示，今年底前共有七家投信業者加入台股主動...

《富爸爸》作者死抱比特幣！網酸「對散戶風險大」：韭菜爸爸

比特幣崩跌該不該先跑？《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎死抱持幣、坐等「大印鈔時代」，引來PTT網友熱議。有網友認為，清崎靠「自己不缺現金、等待央行印鈔」的心法撐過崩跌，看似信念堅定，卻也伴隨不小風險，質疑一般散戶是否適合跟進，掀起一連串嘲諷與討論。

00878成分股3進3出！京元電、臻鼎、鈊象入選 柴鼠：短線買賣超別誤判

11月MSCI即將進行季度調整，以MSCI為母體的00878也將跟著換股，在今天11月17日最新公告的持股當中，00878的持股已經由上週五的30檔增加為33檔，這次應該和上半年一樣是三進三出。 本季新納入的三檔第一天（11月17日）建倉情況：

