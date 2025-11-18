AI估值拉警報...真會迎來泡沫化？股添樂：00935、0050拉回甜甜價接人上車

快訊

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
財經專家股添樂強調，雖然市場確實存在泡沫成分，但真正會先「爆」的，並不是輝達、微軟這些科技巨頭，而是另一群你可能沒注意到的公司。台股示意圖／中央社
AI話題席捲全球，市場卻開始出現「AI泡沫要破」的恐慌。從席勒本益比飆高、AI專案未獲利，到企業資本支出暴增，各種訊號都讓投資人心生不安。但財經專家股添樂強調，雖然市場確實存在泡沫成分，但真正會先「爆」的，並不是輝達、微軟這些科技巨頭，而是另一群你可能沒注意到的公司。

席勒本益比飆近40倍、AI專案95%無獲利 泡沫疑慮升溫

依照標普500的席勒本益比，目前已逼近40倍水準，與2000年網路泡沫高峰幾乎相同。

再加上麻省理工學院最新研究指出，95%的企業AI專案尚未產生實質收益，許多企業仍停留在研究或試點階段，真正成功導入的比例不到一半。

OpenAI的內部報告則顯示，2025～2029年的現金流將持續為負，到2030年才可能轉正，且今年的現金流轉負幅度比年初預估更嚴重。股添樂指出「這些數據當然讓市場放大焦慮，但解讀不能停在表面」。

股添樂：泡沫確實存在 但爆點還沒到

股添樂認為，判斷泡沫是否會破裂，關鍵在於企業的獲利能力與現金流，「而這兩項指標，目前大型科技巨頭都極度穩健」。

Google、Meta、微軟、亞馬遜今年的EPS年增率仍在向上，現金流也遠高於資本支出；甚至即便AI投資龐大，它們仍能維持高水位現金。「這代表即使估值偏高，它們不會是第一個倒下的」。

反觀新創與中型企業，則因缺乏穩定現金流、卻又急於投入AI競爭，使得市場上投資級公司債、高收益債發行量爆衝，風險快速累積。「真正會最先出問題的，是這些滿手債務、現金流不足的企業，而不是輝達」。

AI 仍在「第二階段」：需求大於供給 泡沫還有得漲

股添樂分析，科技產業的泡沫循環可分五個階段，而AI目前仍停留在「高利潤吸引資本湧入」的第二階段。

記憶體、伺服器、機殼、冷卻設備甚至發電量都不足以支撐需求，供給端嚴重落後，「當供給遠跟不上需求，泡沫反而不會破，因為市場還沒到競爭殺價的第三階段」。

他指出，AI電力需求巨大，而電廠建置至少2～3年起跳；AI GPU也因世代躍進快速，產能難以一次拉高，「缺口被拉長，泡沫反而撐更久」。

操作建議：逢低找買點 而不是預言泡沫

對近期台股拉回，股添樂給出五字箴言：「逢低找買點」，他強調，0050已修正逾5%，回到10月價格，是合理的首波布局點；科技型ETF修正幅度更深，反而更值得注意。

若看好AI、半導體、伺服器供應鏈的長期成長力道，又不想只壓在台積電一檔身上，他則推薦可以納入00935（中信上游半導體ETF）。

股添樂提醒，00935的科技含量高，除了台積電佔比低於市值型ETF 外，成分股分散在聯發科、日月光、聯電、世芯-KY、瑞昱、偉創、國巨等台灣半導體與電子鏈重要企業，在AI需求上升時，具備「補漲空間大、分散更均衡」的特點。

他指出，00935在最近回檔中率先跌破高檔5% 區間，是「第一次出現像樣的折價」，對長期投資者而言反而是更具吸引力的買點。

「漲的時候大家都急著追，跌下來反而開始怕泡沫，這邏輯是反的」，股添樂強調，如果投資人相信AI的長線趨勢，那麼科技型ETF的下跌，是讓成本變便宜的機會。

而針對不想挑股、又怕買錯的投資人，股添樂建議最簡單的配置：

0050（台灣大型穩健股） → 抗震、長期核心持有

00935（中信上游半導體 ETF） → 科技動能更強、台積電權重較低

結論：AI有泡沫 但離破裂仍很遠

股添樂總結三大重點：

AI有泡沫，但真正泡沫不在輝達、微軟，而在「滿手債務的新創與中型公司」。

供給遠遠追不上需求，AI 循環仍在第二階段，泡沫還會膨脹。

投資最重要的是紀律再平衡＋逢低加碼，不是預言行情。

股添樂再次強調，「不能因為新聞喊泡沫就嚇到賣光，真正的投資勝負，是在修正時敢不敢撿便宜」。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00935野村臺灣新科技50

股添樂 股市新觀點

