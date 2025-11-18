0050、0056、定存誰最強…18年實測答案曝光！小車用「游泳教練」比喻

關於高股息ETF與市值型ETF之爭

如果手上有100萬，分別放在定存、0056、0050裡18年（2008年～2025年），會有什麼樣不同的變化呢？

1、定存

以下為2008年～2025年定存一年期（台銀）的利率：

2008年：2.6%、2009年：1.56% 2010：1.03%、2011：1.15%、2012：1.37%、2013：1.37%、2014：1.37%、2015：1.37% 2016：1.23%、2017：1.09%、2018：1.09%、2019：1.09%、2020：1.09%、2021：0.84% 2022：0.84%、2023：1.465%、2024：1.59%、2025：1.715%

2008年存入定存100萬元，依以上利率複利至2025年為1,267,313元，約126.7萬元，年化報酬率1.4%。（自行計算）

2、買0056

2008年投入100萬元買0056，股息再投入放至2025年總市值為3946308 元，約394.6萬元，年化報酬率8.19%。（使用元大ETF-AI智能投資平台計算）

3、買0050

2008年投入100萬元買0050，股息再投入放至2025年總市值為7404478 元，約740.4萬元，年化報酬率12.17%。（使用元大ETF-AI智能投資平台計算）

結論：0050 >0056 >定存

毫無懸念，把錢拿來買0050最划算，已成功將100萬以上的金額抱滿將近18年的朋友請幫我留個言，向您致敬一下股市的大風大浪基本上對您來說不是問題！但0056也不是一無是處的金融商品，畢竟也是贏了定存不少。

（說明：0056成立日期為2007年12月13日，故自2008年算起）

找誰學游泳？

有兩位游泳教練，A教練是職業級選手，他的游泳姿勢非常優美、標準，堪稱教科書級別。他教學生非常嚴格，所有的動作不允許有一絲一毫誤差。想當然爾，被他訓練出來的學生也非常優秀，在國內各大賽事皆有傑出的表現，然而在出師以前的過程非常辛苦，加入的學生十有八九會退出。

至於B教練只是一位普通的教練，他每天在思考的不是如何訓練出優秀的游泳選手，而是如何用平易近人的方式教會最多人游泳。他的游泳動作不太標準，速度也不快，但足以讓一般人落水後憑藉自身力量游上岸。許多不諳水性的人經由B教練的指導後，都可以學會在水中基本的自救與前進。

A教練在旁看了B教練的教法感到很不開心，覺得他在誤人子弟，讓學生用了錯誤的方式會游得既慢又費力。

B教練的學生說：「老師的方法很簡單，也能顧及我們初學者怕水的心情，用了他的方法，雖然游得不太好，但至少我敢下水而且會游了。

A教練說：「正確的游泳姿勢只有一種，學會了之後游起泳來輕鬆又省力，錯誤的姿勢會讓你浪費很多時間與力氣，而且還有容易受傷的風險。與其因為怕水而採用B教練的姿勢，不如直接遠離水，這樣才是最安心的方法。」

身為學生的我們，要找A教練學最正確的游泳姿勢，還是找B教練學最容易上手的游泳方式，抑或先找B學會之後再找A修正動作？或是直接遠離水，一輩子當隻旱鴨子就好呢？相信每個人的答案不盡相同。

