00878成分股3進3出！京元電、臻鼎、鈊象入選 柴鼠：短線買賣超別誤判

11月MSCI即將進行季度調整，以MSCI為母體的00878也將跟著換股，在今天11月17日最新公告的持股當中，00878的持股已經由上週五的30檔增加為33檔，這次應該和上半年一樣是三進三出。

本季新納入的三檔第一天（11月17日）建倉情況：

2449京元電子，新增6871張，目前權重0.33%（今日投信買超第3大） 4958臻鼎-KY，新增5611張，目前權重0.18%（今日買超第4大） 3293鈊象，新增961張，目前權重0.16%，這三檔都是首次納入0878

而在三出 的部分，MSCI在11月6日公佈本季台灣指數剔除宏碁、友達、微星、矽力-KY、聯強、旭隼、大聯大共7檔，其中微星（2377）和大聯大（3702）是00878現有的成分股，因為遭到母體剔除，所以也確定本季會被00878一起剔除，還有一檔就要觀察接下來幾天張數減碼的幅度來確認了。

畢竟00878目前有4400多億的規模，而且成分股只有30檔，是目前三大百萬高股息當中成分股最少的。

所以在未來幾天內被刪除和納入的成分，可能會一直出現在投信的買賣超前幾名，而且經常會伴隨著外資對作的情況出現，請注意這是00878在被動換股，小心不要再錯誤解讀了。

