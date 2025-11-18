快訊

00878存5年…張數從0到201張！存股哥：含息報酬82 萬、明年破百萬

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥5年從0存到201張00878，累積股63萬、含息報酬82萬。存股的力氣來自時間，而不是行情。圖／本報系資料照片
存股哥5年從0存到201張00878，累積股63萬、含息報酬82萬。存股的力氣來自時間，而不是行情。圖／本報系資料照片

00878存5年了，這5年張數從0到201張，股息總值$630,230、帳面報酬$192,960，含息報酬$823,190，明年含息報酬即可破百萬，不過我自己還是比較在意股息的部分，因為我的目的主要在於擴張資產跟創造現金流。

至於總報酬、含息報酬、不含息報酬、配息是否等於報酬，這些數字都只是對於獲利的認知立場不同而已，有人支持也有人反對，我認為只要依據自己的立場去解讀即可，因為存股不是考研究所，提出500字研究報告不是存股的目的。

00878當年天崩開局，剛上市就跌破發行價，前幾季配息也慘不忍睹，2022年又跌了一整年，記得我的00878帳面當時也賠了10多萬，但我還是持續存、股息再投入、穩定上槓桿，才有今天的成果。

如果每季都配0.4，我的00878一季就有8萬股息入帳，但我肯定是會繼續買的，所以張數跟股息只會越來越多，有了00878的成功經驗，那我就只要把這個經驗複製到其他標的即可。

像我帳面部分高股息也是帳損狀態，但過去10多年存股的經驗告訴我，前5年處於帳損都是很正常的事，必須有耐心持續壓底均價，用時間換獲利等待股價慢慢回升，拉開與均價的距離之後才是穩定獲利的開始。

但很多人連持有一年的時間都沒辦法忍耐，如果真的喜歡拼資本利得、衝刺總報酬，那一定還有比高股息更適合的工具，早點釐清自己來市場的目的，用對的工具做對的事才會有效率，最重要的還是「耐心」，相信時間會給願意等待的人，一個滿意的答案。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 季配息 ETF
相關新聞

他想「跑8年船存千萬丟ETF」半退休⋯自豪被ChatGPT肯定！網曝關鍵風險

一名網友在PTT Stock板分享自身人生規劃，打算趁年輕跑船賺到1000萬元本金後，全數投入ETF，靠股息與報酬率「半退休」，並表示多次詢問ChatGPT，都獲得高度肯定，讓他懷疑這是否已是「人生解答」。貼文引發網友熱議，討論焦點集中在：理財邏輯看似簡單，真正困難在於能否撐過高壓工作與長期投資，人性弱點與各種風險也成為被點名的變數。

00878存5年…張數從0到201張！存股哥：含息報酬82 萬、明年破百萬

見00679B、00687B利率差距⋯債蛙自嘲可憐！網曝關鍵是股價

元大、國泰20年美債ETF殖利率差0.5個百分點，引發PTT債券投資人熱議。一名網友貼出兩檔ETF股利明細截圖發文請益，指出元大美債20年（00679B）與國泰20年美債（00687B）同樣鎖定長天期美國公債，但2025年現金殖利率竟有4.28％對上4.77％的差距，讓他直呼「債蛙已經夠可憐了，買元大更可憐」，想弄清楚背後原因。

00918、0056…殖利率+報酬率逾10%「高息ETF哥倆好」！股海老牛教策略

高股息ETF近半年績效表現，能同時達成「殖利率逾10%＋報酬率逾10%」雙十表現者，只有00918與0056兩檔，顯示這2檔高股息ETF不僅配息有吸引力，也同時具備享受市場成長的能力。

主動式台股ETF火熱 法人：提前布局潛力股攻守兼備

主動式台股ETF持續發燒，今年5月甫問世的主動式受益總人數達383,747人，且連續五周刷新高。法人表示，近期台股震盪，...

0050受益人接近200萬人次大關 定期定額族比重近3成

台股大盤指數今年以來頻創新高，尤其是台股先前站上28000點，更吸引定存族蜂擁搶進市值型ETF，尤以元大台灣50（005...

