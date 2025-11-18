00878存5年…張數從0到201張！存股哥：含息報酬82 萬、明年破百萬

00878存5年了，這5年張數從0到201張，股息總值$630,230、帳面報酬$192,960，含息報酬$823,190，明年含息報酬即可破百萬，不過我自己還是比較在意股息的部分，因為我的目的主要在於擴張資產跟創造現金流。

至於總報酬、含息報酬、不含息報酬、配息是否等於報酬，這些數字都只是對於獲利的認知立場不同而已，有人支持也有人反對，我認為只要依據自己的立場去解讀即可，因為存股不是考研究所，提出500字研究報告不是存股的目的。

00878當年天崩開局，剛上市就跌破發行價，前幾季配息也慘不忍睹，2022年又跌了一整年，記得我的00878帳面當時也賠了10多萬，但我還是持續存、股息再投入、穩定上槓桿，才有今天的成果。

如果每季都配0.4，我的00878一季就有8萬股息入帳，但我肯定是會繼續買的，所以張數跟股息只會越來越多，有了00878的成功經驗，那我就只要把這個經驗複製到其他標的即可。

像我帳面部分高股息也是帳損狀態，但過去10多年存股的經驗告訴我，前5年處於帳損都是很正常的事，必須有耐心持續壓底均價，用時間換獲利等待股價慢慢回升，拉開與均價的距離之後才是穩定獲利的開始。

但很多人連持有一年的時間都沒辦法忍耐，如果真的喜歡拼資本利得、衝刺總報酬，那一定還有比高股息更適合的工具，早點釐清自己來市場的目的，用對的工具做對的事才會有效率，最重要的還是「耐心」，相信時間會給願意等待的人，一個滿意的答案。

