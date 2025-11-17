0050受益人接近200萬人次大關 定期定額族比重近3成

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
0050受益人接近200萬人次大關，已囊括定期定額族近3成比重。圖/本報系資料照片

台股大盤指數今年以來頻創新高，尤其是台股先前站上28000點，更吸引定存族蜂擁搶進市值型ETF，尤以元大台灣50（0050）的規模及受益人成長最有代表性。最新統計顯示，0050總受益人數在上周五突破183.73萬人，再創新高，若以0050的受益人成長速度觀察，估計最快今年底之前將破200萬人次里程碑，以目前規模累積8832億元來看，0050可望成為台灣首檔規模破兆元的ETF。

0050近期另一個受市場高度矚目的原因，則在於其定存定額投資族及規模快速成長。

相關統計也顯示，0050不僅定期定額投資金額以57.47億元再創新高，10月定期定額扣款戶數已破60萬戶，更囊括全部ETF定期定額扣款戶數28%，近三成之多的比重。元大投信加入金管會推出的TISA政策，並以0050相關產品線作為先鋒，而從0050定期定額投資近一年來的成長率高達175%，就可知對存股族的號召力，目前定時定額的投資扣款金額為57.47億元，下半年以來每月都以超過10％的速度快速躍進。

除了0050身為市值型ETF長達20多年的品牌號召力之外，0050今年進行分割，使得價格更親民，加上2月調降經理費率，都是0050規模繼續快速擴張的重要原因，累計今年2月迄今，0050的淨申購金額已接近2700億元。0050現在的總規模已逼近9千億元，下一個關卡就是破兆，此時與投資人成本最相關的，就是經理費率將再度下降，低於0.05%，亦對投資人申購產生更大的誘因。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

