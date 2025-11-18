00990A聚焦AI 下周開募

2025是主動式ETF元年，ETF龍頭發行商元大投信亦不缺席，鎖定符合投資人需求的題材，將於24日至28日募集「主動元大AI新經濟（00990A）」，發行價10元，投資涵蓋AI「基礎建設」與「技術應用」兩大領域強勢股，積極參與AI新經濟成長機會，採不配息設計。

主動元大AI新經濟為目前唯一以AI新經濟作為投資主題的主動式ETF，目前科技業不僅硬體受惠於資本支出，技術應用也正在浮現，既有企業朝AI概念轉型也有助於股價表現，主動式選股將呈現較指數被動投資更快速的操作反應，以及積極挑選強勢股特色。

主動元大AI新經濟的經理費0.9%、保管費0.15%、風險報酬等級為RR4。在預計投資組合部分，北美占比約74%、亞太約20%、歐洲則有6%；至於AI基礎建設約47%、AI的技術應用約53%。

元大投信指出，企業投資價值的增長，來自於生產力提升與效率成長，大型科技巨頭持續加大資本支出，布局AI算力與雲端服務等基礎建設，同時也將為全球企業定義全新的生產方式，加上AI技術突破原本科技產業的限制，預計開創AI新經濟世代，進而創造出龐大的投資機會。

AI革命處於啟動階段，除了核心硬體市場需求強勁，可提前伺機布局已融入AI且估值仍相對合理的技術應用題材，隨著AI基礎建設日漸成長，可望複製網路時代強勢股從「基礎建設走向技術應用」的發展路徑，例如當時崛起的Amazon、Google、Facebook等巨頭。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。