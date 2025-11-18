主動式台股ETF火熱 法人：提前布局潛力股攻守兼備

主動式台股ETF持續發燒，今年5月甫問世的主動式受益總人數達383,747人，且連續五周刷新高。法人表示，近期台股震盪，然長線展望依舊樂觀，主動式ETF可提前布局潛力股，波動度與風險度都比單一個股低，適合想參與台股上漲投資契機的投資人。

根據集保戶股權分散11月14日最新統計資料顯示，目前主動式台股ETF檔數目共五檔，整體受益人數上周增加3萬人至383,747人，已連續五周創下新高。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，隨著全球四大CSP業者財報一路調高AI算力資本支出，台股迎接本波AI浪潮，從最前端的半導體設備、封裝測試、系統組裝乃至PCB上游材料都在營收獲利上呈現出前所未見的高成長，股價也隨基本面改善攀高，未來AI算力建置將帶動台股科技版塊整體獲利成長，相關產業可望持續享有獲利與資本雙成長的利多。

主動式台股ETF受益人

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，台股指數目前位於評價區間上緣，仍處多頭格局。後市展望上，AI類股輪動可期，加上低位階股票近期百花齊放，現階段投資應選股不選市，不過預期盤面波動將開始加大，因此建議採取積極成長與穩健持股布局。

野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德表示，市場對於未來五年AI的成長依然保持樂觀，主因應用層面愈來愈廣，使用人數與場景增加，算力需求一併提高，且全球AI資料中心持續擴建，市場對於GPU、散熱、電力，甚至過去屬於周期性產業的記憶體，也都迎來新的成長動能。

展望2026，游景德表示，短線市場雖然有許多雜音，但都不是改變AI長線趨勢的轉折點，從產業表現來看，半導體、AI因主流轉換出現短暫拉回，但傳產股中的水泥、食品、紡織及金融股有補漲味道，是大盤得以震盪換手再走高、走向更成熟階段的關鍵。

因此建議投資人短線上避免追高，可趁最近震盪時檢視持股、汰弱留強，布局半導體先進製程、散熱、電源管理等2026年仍具強力成長性的產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。