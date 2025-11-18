聽新聞
0:00 / 0:00

主動式台股ETF火熱 法人：提前布局潛力股攻守兼備

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

主動式台股ETF持續發燒，今年5月甫問世的主動式受益總人數達383,747人，且連續五周刷新高。法人表示，近期台股震盪，然長線展望依舊樂觀，主動式ETF可提前布局潛力股，波動度與風險度都比單一個股低，適合想參與台股上漲投資契機的投資人。

根據集保戶股權分散11月14日最新統計資料顯示，目前主動式台股ETF檔數目共五檔，整體受益人數上周增加3萬人至383,747人，已連續五周創下新高。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，隨著全球四大CSP業者財報一路調高AI算力資本支出，台股迎接本波AI浪潮，從最前端的半導體設備、封裝測試、系統組裝乃至PCB上游材料都在營收獲利上呈現出前所未見的高成長，股價也隨基本面改善攀高，未來AI算力建置將帶動台股科技版塊整體獲利成長，相關產業可望持續享有獲利與資本雙成長的利多。

主動式台股ETF受益人
主動式台股ETF受益人

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，台股指數目前位於評價區間上緣，仍處多頭格局。後市展望上，AI類股輪動可期，加上低位階股票近期百花齊放，現階段投資應選股不選市，不過預期盤面波動將開始加大，因此建議採取積極成長與穩健持股布局。

野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德表示，市場對於未來五年AI的成長依然保持樂觀，主因應用層面愈來愈廣，使用人數與場景增加，算力需求一併提高，且全球AI資料中心持續擴建，市場對於GPU、散熱、電力，甚至過去屬於周期性產業的記憶體，也都迎來新的成長動能。

展望2026，游景德表示，短線市場雖然有許多雜音，但都不是改變AI長線趨勢的轉折點，從產業表現來看，半導體、AI因主流轉換出現短暫拉回，但傳產股中的水泥、食品、紡織及金融股有補漲味道，是大盤得以震盪換手再走高、走向更成熟階段的關鍵。

因此建議投資人短線上避免追高，可趁最近震盪時檢視持股、汰弱留強，布局半導體先進製程、散熱、電源管理等2026年仍具強力成長性的產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

Google報喜 但台指期上半場跑不動

台美聯合聲明衝擊淡化 新台幣先升後貶收31.18元

追價意願不足 台股量縮震盪27700點得而復失

台股開高 盤中最高一度上漲326點至27,723點 台積電盤中最高上漲30元

相關新聞

主動式台股ETF火熱 法人：提前布局潛力股攻守兼備

主動式台股ETF持續發燒，今年5月甫問世的主動式受益總人數達383,747人，且連續五周刷新高。法人表示，近期台股震盪，...

0050受益人接近200萬人次大關 定期定額族比重近3成

台股大盤指數今年以來頻創新高，尤其是台股先前站上28000點，更吸引定存族蜂擁搶進市值型ETF，尤以元大台灣50（005...

00990A聚焦AI 下周開募

2025是主動式ETF元年，ETF龍頭發行商元大投信亦不缺席，鎖定符合投資人需求的題材，將於24日至28日募集「主動元大...

固定收益型ETF資金挺 單周淨流入114億美元

美國政府重新開門、聯準會降息預期降溫，美國政府公債、投資等級債多下跌，新興市場債市與非投資等級債市則受惠市場風險偏好回升...

10檔海外股票ETF雙優 績效、人數雙成長

海外股票ETF買氣強強滾，根據CMoney統計第4季以來，截至11／14為止，包括熱門主題、科技、市值型ETF受惠績效表...

0056到00940最後全民換車0050…最後贏家卻還是元大金（2885）！

過去兩年，高股息ETF幾乎成了台灣散戶的全民運動。從0056到00919、00929，再到話題性極高的00940，高股息商品在2023年掀起定期定額風暴，只要敢買、敢扣，大家都覺得自己抓到市場的金雞母

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。