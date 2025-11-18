固定收益型ETF資金挺 單周淨流入114億美元
美國政府重新開門、聯準會降息預期降溫，美國政府公債、投資等級債多下跌，新興市場債市與非投資等級債市則受惠市場風險偏好回升帶動走揚。
就資金流向而言，過去一周淨流入整體固定收益型ETF資金達114.3億美元，其中淨流入美國債市規模74.4億美元，歐洲債市淨流入6.9億美元，但亞洲債市遭4.0億美元淨流出。依債券品質，投資等級債市淨流入75.0億美元，非投資等級債市也獲淨流入4.9億美元。
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博看好新興國家的轉運機會，在歷經新冠疫情、央行大舉升息、川普關稅連番衝擊後，展現經濟強韌姿態，因為很多國家已採取更嚴謹的財政和貨幣政策，相較20年前已脫胎換骨。
尤其在中美關係緊張，驅動全球供應鏈重組，馬來西亞、印度、墨西哥和巴西等均為受惠國。新興國家本身改革題材令人驚喜，例如南非組建的聯合政府即積極推動基礎建設等利民政策。這些國家公債殖利率普遍高於成熟國家，展現很多投資機會。
針對近期債市，安聯投信表示，多位聯準會官員發表偏鷹派言論，市場預測12月降息機率不到五成，使美國公債殖利率小幅走升，債市漲跌互見，其中，新興市場主權債與美國市政債券表現相對較佳；投資級債下跌、資金淨流入降溫；此外，美國史上最長政府停擺即將結束樂觀情緒帶動下，收益率與風險溢價下降，風險債走勢反彈；債券波動急升，新興貨幣呈現微漲走勢。
安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美國第3季經濟成長在穩健的消費支出與強勁的企業投資帶動下超越預期。失業率與通膨率雖然上升，但幅度有限。展望後市，目前美國非投資債市場殖利率超過7%，2025年有望帶來超過票息的表現，債券價格折價與較高票息提供上漲機會及較低波動度。信用基本面穩健，短期再融資壓力有限，企業財務紀律維持良好，整體信用品質結構持續改善。
