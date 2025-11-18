見00679B、00687B利率差距⋯債蛙自嘲可憐！網曝關鍵是股價

元大、國泰20年美債ETF殖利率差0.5個百分點，引發PTT債券投資人熱議。一名網友貼出兩檔ETF股利明細截圖發文請益，指出元大美債20年（00679B）與國泰20年美債（00687B）同樣鎖定長天期美國公債，但2025年現金殖利率竟有4.28％對上4.77％的差距，讓他直呼「債蛙已經夠可憐了，買元大更可憐」，想弄清楚背後原因。

原PO於文中貼出券商APP畫面顯示，00679B近期股價約在27.58元附近，2025年累計現金股利1.18元，顯示現金殖利率約4.28％；往前回溯，2024、2023年的全年配息分別為1.33元、1.17元，年殖利率約4％至4.5％之間。另一張截圖則為00687B，股價約28.63元，2025年累計股利1.34元，現金殖利率約4.77％，2024、2023年全年股利則落在1.45元、1.19元，年殖利率約4.1％至4.3％。原PO認為兩檔同為20年期美債ETF，殖利率卻差到0.5個百分點，「這兩隻不是該差不多嗎？」

在心得部分，原PO以自嘲語氣稱自己是「債蛙」，指出今年以來債券投資人已因利率、價格波動承受不小壓力，如今發現元大與國泰配息差距，擔心自己若選錯標的，等於在低利環境中再被「多扣0.5％」，因而上網求教是否是管理費、操作策略或平準金制度不同所致，強調是「認真請教原因」，盼有熟悉債券ETF機制的網友解惑。

不少網友回應認為，表面殖利率差距「已反應在股價」，提醒應以「還原股價」、「總報酬」來比較，不宜只看配息高低。有留言指出，元大美債常有溢價，「多花一點錢買情緒價值，殖利率當然會低」，國泰則有平準金制度，配息看起來較漂亮；也有人形容兩檔本質差異有限，形同「左手拇指換右手拇指」，對長期持有者影響有限。另有網友提醒，若為節稅或資產配置需求長期持有，頻繁在兩檔之間轉換，摩擦成本可能吃掉想要追的那0.5％。

但也有不少留言把焦點拉回匯率與整體債市風險，直言「禮拜一先賠2％起跳」「匯率一晚波動超過1％，殖利率差0.5％根本小事」，質疑在台幣計價下，央行政策與匯率波動才是債券ETF真正殺傷力。有網友批評「買新台幣計價的就是低能兒」，主張應改買美元計價或乾脆直接買美國直債；也有人感嘆「債蛙禮拜一要堅強一點，不看盤就不算賠」，認為相比於選哪一檔發行商，如何面對利率與匯率雙重壓力、建立合理風險承受度，才是債券投資人更需要思考的課題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。