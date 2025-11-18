《富爸爸》作者死抱比特幣！網酸「對散戶風險大」：韭菜爸爸

比特幣崩跌該不該先跑？《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎死抱持幣、坐等「大印鈔時代」，引來PTT網友熱議。有網友認為，清崎靠「自己不缺現金、等待央行印鈔」的心法撐過崩跌，看似信念堅定，卻也伴隨不小風險，質疑一般散戶是否適合跟進，掀起一連串嘲諷與討論。

根據媒體報導，比特幣近期在避險情緒升高下遭遇強勁賣壓，14日盤中一度摜破9.5萬美元關卡，幾乎吐回今年以來漲幅。清崎在社群平台X上坦言比特幣與各類資產泡沫正在「崩跌」，但仍強調自己不會賣出持幣，理由是全球缺乏現金、但他個人並不需要現金，且深信世界深陷債務危機，最終各國終將走向大規模印鈔，屆時黃金、白銀、比特幣、以太幣等資產會因法幣貶值而水漲船高。

一名網友在PTT貼文總結，清崎一方面承認判斷可能出錯，也強調不是投資建議，只是分享自身行動；另一方面卻持續宣傳「現金流資產」與《Cashflow》桌遊理念，不信任股票與債券，卻願意長抱比特幣。原PO點出，這種建立在「我現在不缺現金、可以等到那天」的信念，對財富與心臟條件要求極高，對資金有限、需要流動性的散戶而言，「照抄心法」恐怕風險大於想像。

多數網友對清崎與比特幣態度相當冷淡，留言直呼「韭菜爸爸」、「窮爸爸就是投資界神棍」，質疑他過去喊股市崩盤、炒房、現在又改喊幣圈，是典型「賣書仔」與「社會毒瘤」。不少人嘲諷，比特幣價值「就是一串數字」，實質功能多與洗錢、投機掛鉤，一旦被量子運算或監管「破解」，價格可能「崩到一元都不到」。也有人強調，黃金至少尚有工業或飾品用途、股票有企業獲利與股息、房地產可收租金，相較之下，比特幣在熱潮退去後「剩下什麼」。

不過，亦有少數網友抱持不同看法，認為比特幣波動本就巨大，「這只是熊市周期的一部分」，只要未來能重返前高，長抱者仍可能成為贏家；也有人主張加密貨幣真正有價值的只剩比特幣，若以小部分資金參與、視為高風險賭局「輸光就認賠」，仍屬可接受範圍。也有討論延伸到宏觀情勢，部分網友認為在高債務環境下，大印鈔終究難以避免；另有網友則以歐債危機為例反駁，強調真正解決債務問題靠的是財政改革與緊縮，而非無止境印鈔，提醒投資人面對名人喊單時仍應保持警覺與風險意識。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。