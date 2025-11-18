他想「跑8年船存千萬丟ETF」半退休⋯自豪被ChatGPT肯定！網曝關鍵風險

一名網友在PTT Stock板分享自身人生規劃，打算趁年輕跑船賺到1000萬元本金後，全數投入ETF，靠股息與報酬率「半退休」，並表示多次詢問ChatGPT，都獲得高度肯定，讓他懷疑這是否已是「人生解答」。貼文引發網友熱議，討論焦點集中在：理財邏輯看似簡單，真正困難在於能否撐過高壓工作與長期投資，人性弱點與各種風險也成為被點名的變數。

原PO表示，大學讀到一半看不到未來，決定轉讀跑船相關科系，目前尚未畢業就已開始實習，準備未來正式跑船。他預估自己採取「跑6個月、休6個月」的工作節奏，約莫8年可累積約1000萬元本金，接著將資金投入ETF，靠利息與報酬達成「半退休」狀態。

他透露，曾多次請ChatGPT試算與評估，對方均給出相當肯定的回應，讓他覺得人生規劃似乎被簡化為一條清楚路徑，也因此好奇為何不是更多人選擇同樣做法，同時又擔心中途會「撞車」，卻一時想不到問題會出在哪裡。

從貼文內容可見，原PO深信「趁年輕先賺本金、再放ETF滾利息」是相對有效率的選擇，認為自己比起仍在迷惘的同齡人，已經提早規劃好未來，他也坦言，ChatGPT一次次肯定其計畫，讓他感覺這條路幾乎沒有明顯缺點，但理智上又隱約覺得過於順利，擔心是否忽略了什麼風險，因此上網向其他網友求證，希望獲得更務實的提醒。

不少網友認為，原PO的概念本身並非不合理，真正難處在於「持續八年」與戰勝人性。有留言指出，「持續8年努力不懈＆抗拒飆股誘惑＝最難」、「很多人嫌太慢，他們要八週半退休，不要八年」，點出多數投資人難以長期紀律執行；也有人提醒，跑船薪水高「是有原因的」，工作環境辛苦、壓力與風險俱高，不是每個人都撐得住完整合約，更遑論連續八年。

有網友則給出較支持的看法，認為若能接受高強度勞動、物慾不高且沒有房貸、車貸與小孩負擔，長期穩定投入ETF，確實有機會在財務上取得較大的主動權。

反對與保留意見則集中在兩大面向：一是對ChatGPT與投資報酬的質疑，二是對「1000萬就半退休」的樂觀。部分網友直言，「GPT幾乎不會否定」「chatgpt情緒加值都給很滿，不能完全相信」，提醒原POAI工具有討好傾向，無法替個人承擔風險；也有人指出，過去10年的ETF績效難保未來複製，市場可能出現股災、報酬趨緩甚至產品風險。

另一方面，許多留言批評「一千萬就退休是要睡船上還是公園」、「你大概30歲、還有幾十年人生要過」，點出台灣高房價、醫療支出、長壽風險、突發意外與地緣政治等不確定因素，認為更務實的作法，是把1000萬視為財務安全墊，再搭配一份相對穩定或較輕鬆的工作，同時保留人生彈性與生活品質，而非將青春八年完全鎖死在單一高壓職涯與理想化試算上。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。