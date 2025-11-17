10檔海內外股票ETF雙優 績效、人數雙成長

海外股票ETF買氣強強滾，根據CMoney統計第4季以來，截至11／14為止，包括熱門主題、科技、市值型ETF受惠績效表現強勢，帶動整體海外股票ETF受益人數連番成長，創連續六周正成長佳績。其中包括新光美國電力基建（009805）、元太航太防衛科技、統一美國50及富邦NASDAQ等10檔海外股票ETF，第4季來不僅績效表現亮眼，受益人數更成長逾5,000人以上。

理財專家表示，今年以來國內ETF市場呈兩頭熱，除主動式ETF獨領風騷外，不少海外熱門股票型ETF也紛紛強出頭，兩大類ETF市場買氣互別苗頭下，觀察各自受市場青睞的類型，海外股票ETF鎖定美國電力基建、航太防衛科技主題，自第4季來持續受市場買氣追捧，市場交投及申購買氣俱佳。另外受惠AI相關的半導體科技型或美股市值型ETF，自第4季起也一直吸引追求美股成長型投資人持有，至於主動式台股ETF，除上半年最早成立的老主動ETF仍高人氣領軍外，下半年來，預計將有多檔新主動台股ETF相繼上市及募集，帶動投信ETF市場2025年百花齊放，建議投資人2026年布局國內外市場，可以留意上述相關ETF投資契機。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，今年來全球AI基建不斷擴建，AI數據中心用電暴增，電力成為未來全球「新石油」，尤其是美國，在全球數據中心容量上，美國以約44%的占比居於世界領先，但「有效備用電力容量」偏低，電網與電源結構難以及時匹配，造成美國現階段電力基建產業供不應求，急需透過政府及政策鬆綁，在電價與電力供應超前部署，打造美國新「電力+算力」兩條戰略齊頭並進，加速AI相關投資落地。

劉恆誌預估，展望2026年美國電力基建產業鏈，在AI基建週期大力推進下，將帶動美國全國用電需求並非僅受短期景氣波動影響，而是將進入一輪更長線的電力「結構升級週期」，預估電力設備與電網投資，將成為最直接受惠者，由於發電與輸配電設施，從規劃到落地一般需要2至3年，預料2026、2027兩年的電力設備與電網資本支出，將提前反應2028年以後的市場需求預期作調整，表示未來幾年美國電網資本支出年均複合成長率將一口氣大躍升，相關投資規模都有放大成長空間，以支撐美國輸電網絡強韌化與設備升級。

第4季來績效、受益人數「雙成長」的海外股票ETF。經濟日報製表

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。