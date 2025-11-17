快訊

鄭麗文會黃國昌敲定周三登場 國民黨5人出席名單曝光

中職／獅隊證實林安可加盟西武 蘇泰安期待成為台灣之光

35年回憶沒了！丹丹漢堡「高雄大社店」突宣告熄燈 在地人不捨

主動式ETF半年達13檔 元大、復華與第一金年底跟進

中央社／ 台北17日電

今年是台灣主動式ETF元年，統計至10月底，已累積13檔主動式ETF，另外元大投信、復華投信、第一金投信等，也都宣布年底前加入戰局。

金管會去年底宣布開放主動式ETF後，台灣首檔主動式ETF主動野村台灣優選（00980A）於今年5月初掛牌上市，短短半年多，根據投信投顧公會截至10月底的最新統計，台灣累積已有13檔主動式ETF，其中包含5檔國內股票型、4檔跨國股票型，和4檔跨國債券型基金。

進入年底，更是重兵集結，元大投信今天宣布旗下首檔主動式ETF主動元大AI新經濟（00990A）將於11月24日展開募集。

元大投信為台灣ETF龍頭，旗下元大台灣50（0050）是台灣最老牌，也是規模最大的ETF，根據台灣證券交易所資料，0050最新資產規模達到新台幣8832億元。此次元大投信加入主動式ETF戰局，格外受到關注。

元大投信總經理陳沛宇今天表示，相較於去年高股息ETF領風騷，今年市值型ETF當道，他看好明年ETF市場將是百家爭鳴的一年。他分析，過去台灣ETF市場主要競爭以本土同業為主，隨著主動式ETF開放，今年很多外商資產管理公司開始投入台灣市場，預料整個市場、產品將會更加多元。

除了元大投信，復華投信上週召開記者會，宣布加入主動式ETF行列，旗下首檔主動式ETF復華未來50（00991A）已獲准募集，預計12月3日開募。

第一金投信旗下的第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A），本月初也已獲准募集，預計12月15日起正式開募，第一金投信將成為首家投入主動式ETF戰場的官股投信。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 高股息 金管會 AI
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

元大幸福日14年不間斷 128名學童劍湖山體驗環境教育

綠色金融四大藍圖 元大期貨稅前獲利23億、打造永續競爭力

綠色金融四大藍圖 元大期打造永續競爭力

最牛一輪／力積電有戲 元大57俏

相關新聞

0056到00940最後全民換車0050…最後贏家卻還是元大金（2885）！

過去兩年，高股息ETF幾乎成了台灣散戶的全民運動。從0056到00919、00929，再到話題性極高的00940，高股息商品在2023年掀起定期定額風暴，只要敢買、敢扣，大家都覺得自己抓到市場的金雞母

10檔海內外股票ETF雙優 績效、人數雙成長

海外股票ETF買氣強強滾，根據CMoney統計第4季以來，截至11／14為止，包括熱門主題、科技、市值型ETF受惠績效表...

台股高股息ETF今年績效分歧 關鍵在此 小心賺股息賠價差

上周五以那斯達克指數為首的美國科技股迎來4月以來最大單日反彈，不過AI泡沫化的說法仍甚囂塵上，加上加密貨幣市場已步入熊市...

四大CSP上修資本支出 台股ETF前十強近三月皆大漲二位數

在AI商機持續爆發、四大CSP（雲端服務供應商）亞馬遜、Alphabet、微軟及 Meta同步上修全年資本支激勵下，台灣...

0050每人每月定期定額近萬 金額衝57.8億元新高

元大台灣50（0050）引爆市值型ETF熱潮，據投信投顧公會最新資料，0050定期定額金額衝上57.47億元再創新高，近...

ETF配息旺季來了！ 44檔17日最後買進、這檔推估年化配息率最高

11月邁入ETF配息旺季，對配息族而言，本月共有87檔ETF進入除息名單，僅次於7月與10月，為全年第三多。事實上，本周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。