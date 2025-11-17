台股高股息ETF今年績效分歧 關鍵在此 小心賺股息賠價差

上周五以那斯達克指數為首的美國科技股迎來4月以來最大單日反彈，不過AI泡沫化的說法仍甚囂塵上，加上加密貨幣市場已步入熊市，資本市場避險情緒升溫，投資人尋求波動較低且具備殖利率題材的標的如高股息ETF。然而高股息ETF今年以來績效分歧，在大盤創高時，部分高股息ETF並未跟上，但大盤開始回檔後，也不一定發揮抗跌效果。法人表示，若高股息ETF選股策略並未納入成長因子，恐淪為「賺股息、賠價差」的陷阱，亦無法對抗市場波動。

財政部日前公布10月出口首度突破600億美元大關，主因為全球經濟展現韌性、人工智慧及高效能運算需求持續火熱、消費性電子新品上市鋪貨效應發酵，以及傳統外銷旺季加持。但觀察出口細項，半導體、資通訊與AI相關產業比重高達近八成，傳產僅占不到15%。這雖然反映台灣AI供應鏈站在風口上，在這波全球擁抱AI科技應用的浪潮上受惠最多，卻也證實除了AI相關產業外、其他傳產正面臨逆風的現實，因此ETF的選股策略變得非常重要。

其中，市值型ETF由於按照市值挑選成分股，當企業成長性高、估值上升，市值增加，自然就會被市值型ETF選入。這也是市值型ETF的最大特色，投資人只要買進，就能獲得貼近大盤的報酬率。不過，高股息ETF的核心在於相對較高的股息配發率，對於尋求穩定收益的投資人來說具有吸引力，但選股策略上若無法掌握市場趨勢，可能會在總報酬上落後大盤。

舉例來說，若高股息ETF成分股以傳產為主，當傳產受少子化、缺工、人力與原物料成本上漲，面臨獲利被侵蝕的窘境，股價也節節敗退，那高股息ETF的績效表現也會受到影響。且若企業獲利無法維持水準，部分高股息ETF也將難以維持既有配息水準，未來恐面臨配息風暴，除非修改指數編製規則，否則將難以扭轉股價與配息率逐漸下滑的趨勢。

法人認為，在全球資金湧入AI與半導體產業之際，傳統高股息ETF的績效分化已極為明顯。投資人若只著眼於高配息數字，極可能落入「高配息糖衣陷阱」，面臨填息能力不足、配發本金的風險。觀察今年以來台股高股息ETF，僅少數含息報酬率超過10%，且觀察報酬率超過10%的高股息ETF如群益半導體收益（00927）、中信成長高股息（00934）、群益科技高息成長（00946）、元大高股息（0056）等，都因指數編製規則涵蓋成長因子，報酬率才有跟上大盤。因此投資人在選擇高股息ETF時，應將指數編製規則納入考量，選擇具有成長性且具市場趨勢性的高股息ETF，才能安心長抱。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。