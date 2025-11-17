四大CSP上修資本支出 台股ETF前十強近三月皆大漲二位數

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
績效前十強之台股ETF近三月皆大漲二位數。圖／AI生成
績效前十強之台股ETF近三月皆大漲二位數。圖／AI生成

在AI商機持續爆發、四大CSP（雲端服務供應商）亞馬遜、Alphabet、微軟及 Meta同步上修全年資本支激勵下，台灣半導體產業鏈受惠大，相關ETF股價持續勁揚，根據統計，績效前十強之台股ETF近三月皆大漲二位數。

台新臺灣IC設計動能ETF（00947）前五大持股中包含近期表現火熱的三檔記憶體類股群聯（8299）、南亞科（2408）及華邦電（2344）。雖然這些公司不純粹是IC設計企業，但其產品高度依賴IC技術，與晶片設計密不可分。此外，00947追蹤的成分股不僅涵蓋IC設計公司，也包含重要記憶體模組與封測廠商，受惠近期相關概念股的漲推升近三月績效衝上第一、大漲21%。

台新臺灣IC設計動能ETF研究團隊指出，市場數據顯示，2025年11月初DDR5現貨價格單周上漲約30%，第4季標準型DRAM合約價可望季增18%至23%，部分高階產品自9月以來累計漲幅近七成。TechInsights指出，AI伺服器需求持續推升HBM（高頻寬記憶體）出貨量，年增率有機會超過70%，台灣記憶體模組與封測公司產能維持滿載，獲利彈性同步提升，記憶體產業或已正式走出庫存調整期，進入價格與獲利的正向循環。隨著AI運算、資料中心及高效能伺服器需求持續升溫，記憶體行情和IC設計創新仍將是支撐，台灣IC設計ETF後市持續看俏。

中信小資高價30ETF（00894）經理人韓聖弘表示，00894的選股邏輯是鎖定台股市場中基本面優良、具備股價成長動能，且受到市場高度關注的高價股，目前成分股中約有半數為千金股。這也使其能夠精準捕捉到台灣科技產業龍頭和高成長潛力股的投資機會，在AI、HPC及半導體先進製程帶動下，台股千金股俱樂部可望持續擴大，反映台灣在全球高科技鏈的關鍵地位。建議投資人聚焦台股科技主題型以及市值型ETF，掌握這波AI帶來的台股成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

IC設計 記憶體模組 00894中信小資高價30 00947台新臺灣IC設計
