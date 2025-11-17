AI投資題材熱度不減 永豐投信：伺機佈局相關ETF掌握長線成長

台股自11月以來雖因漲多拉回而進入震盪整理，但整體基本面仍穩健向上， 其中AI投資題材熱度不減，為大盤注入持續上攻的能量。永豐投信建議，短線盤勢震盪反而為投資人創造絕佳布局時機，建議可採分批或定期定額方式進場台股ETF，掌握長線結構性成長趨勢。

輝達在最新財報會議中公布多項戰略合作，顯示AI需求火熱不退，全球AI算力擴張進入爆發期。台股AI供應鏈正站上浪頭，包括半導體、車電與自駕應用皆成為市場焦點。

AI浪潮正加速全球產業升級，四大雲端巨頭持續加碼AI基礎設施，掀起新一波AI軍備競賽。永豐智能車供應鏈ETF（00901）聚焦AI自駕產業的長期成長，今年首次宣布配息，投資人若欲參與配息，11月24日為最後買進日，11月25日除息，12月19日即可現金入袋。

全球自駕產業迎來突破，Uber執行長讚輝達為AI核心技術，並率先導入Level 4自駕。鴻海與Stellantis合作打造智慧出行，身為00901核心持股，將受惠自駕產業鏈爆發。

鴻海第3季營收逾2兆元、淨利577億元，季增30%、年增17%，每股純益4.15元，創歷史新高。公司看好AI伺服器與自駕方案，預期明年拓展更多應用並取得新訂單，對2026年展望正面，為AI車電供應鏈及ETF注入強勁動能。

整體而言，AI驅動的自駕革命正在加速落地，00901具備完整供應鏈佈局與成分股競爭優勢，能同時掌握AI科技長線成長。永豐投信表示，對於看好AI趨勢、尋求中長期投資契機的投資人而言，現階段布局台股AI供應鏈產業及參與AI浪潮的首選ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。