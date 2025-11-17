快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵！驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

北市房子竟只賣基督徒 專家指優點「社區凝聚力高」

私大開課門檻飆高 課程難、給分嚴的老師恐先被淘汰？

聽新聞
0:00 / 0:00

0050每人每月定期定額近萬 金額衝57.8億元新高

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
0050定期定額金額衝上57.47億元再創新高。圖／AI生成
0050定期定額金額衝上57.47億元再創新高。圖／AI生成

元大台灣50（0050）引爆市值型ETF熱潮，據投信投顧公會最新資料，0050定期定額金額衝上57.47億元再創新高，近一年成長率來到175%，而其他熱門ETF，除元大高股息維持正成長外，其餘則全面衰退。

統計投信投顧公10月定期定額扣款金額，規模前五大熱門ETF，冠軍持續由0050以單月增加7億元以57.47億奪冠，每人扣款金額年增22%，來到9,576元，同類型的富邦台50則年減15.2%，顯示0050較低的費用率吸引投資人在不新增交易成本下，定期定額停扣富邦台50轉進0050。

高股息部分，元大高股息成長率維持平盤，國泰永續高股息與群益精選高息則出現顯著衰退，定期定額人均扣款金額出現約一成年減，兩檔ETF投資人也出現轉移。

法人表示，0050今年以來打破市值ETF「高貴」門檻，與調降費用率後，吸引個股、高股息投資人積極投入，重要原因來自於其績效與成長潛力亮眼，統計今年以來至11月14日0050含息報酬率近三成，高股息ETF除了元大高股息仍有雙位數績效，國泰永續高股息僅2.04%、群益精選高息更僅1.51%。

當投資人理解到配息率不等於績效表現後，再加上0050指數邏輯經過多空考驗逾20餘年，成分股跟著台灣產業與時俱進，擁有絕不錯過台股漲勢的特性，使其成為ETF配置的標配，適合小資族、新手爸媽長期投資。

0050最新規模已近9,000億，經理費率持續為台股ETF最低，隨著台股持續成長與投資人長期投入，0050將有機會成為首檔規模破兆的ETF，屆時經理費率將持續朝0.05%下降，有利投資人長線存股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

為什麼我不買0050？小師傅：因為高股息「能讓我成功貸到8成」

關稅股災抄底0056、00878、00919、00713…鴕鳥胃：長期績效也無法贏0050、006208

台股本周吹起反攻號角 輝達財報會議可望釋正向展望

投資人注意！台股多空對決 三個關鍵點位決定後市

相關新聞

為什麼我不買0050？小師傅：因為高股息「能讓我成功貸到8成」

我是因為要買房，怕以後貸款壓力太大，也怕自己本業的所得太低，無法成功貸到8成，所以我是為了買房，選擇買高股息，用它的股息來Cover未來的房貸，並增加可被銀行認列的所得。 這是我當初買高股息的原

關稅股災抄底0056、00878、00919、00713…鴕鳥胃：長期績效也無法贏0050、006208

2025年11月16日；在今年4月9日關稅股災後，不少價值投資人逢低抄底、進場布局。 然而，經過約七個月的時間，結果卻出乎許多人意料... 市值型ETF的報酬率約達72%，而高股息ETF報

0056股息比去年少5000元！存股哥：沒差下月用00878、00929補足

＊原文發文時間為11月14日 11/14什麼日？0056股息發放日，本季我領$24,238，加上00929這個月我領$27,830，因為降息因素，比去年11月股息金額少了5千左右，但沒有關係，這

0050每人每月定期定額近萬 金額衝57.8億元新高

元大台灣50（0050）引爆市值型ETF熱潮，據投信投顧公會最新資料，0050定期定額金額衝上57.47億元再創新高，近...

ETF配息旺季來了！ 44檔17日最後買進、這檔推估年化配息率最高

11月邁入ETF配息旺季，對配息族而言，本月共有87檔ETF進入除息名單，僅次於7月與10月，為全年第三多。事實上，本周...

台股ETF迎除息潮 主動式ETF年化配息率9%吸睛

台股ETF掛牌檔數越來越多，今年來更有主動式台股ETF加入，讓每月的除息大秀廣受投資大眾關注，以11月來看，將在下半旬迎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。