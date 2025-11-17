0050每人每月定期定額近萬 金額衝57.8億元新高

元大台灣50（0050）引爆市值型ETF熱潮，據投信投顧公會最新資料，0050定期定額金額衝上57.47億元再創新高，近一年成長率來到175%，而其他熱門ETF，除元大高股息維持正成長外，其餘則全面衰退。

統計投信投顧公10月定期定額扣款金額，規模前五大熱門ETF，冠軍持續由0050以單月增加7億元以57.47億奪冠，每人扣款金額年增22%，來到9,576元，同類型的富邦台50則年減15.2%，顯示0050較低的費用率吸引投資人在不新增交易成本下，定期定額停扣富邦台50轉進0050。

高股息部分，元大高股息成長率維持平盤，國泰永續高股息與群益精選高息則出現顯著衰退，定期定額人均扣款金額出現約一成年減，兩檔ETF投資人也出現轉移。

法人表示，0050今年以來打破市值ETF「高貴」門檻，與調降費用率後，吸引個股、高股息投資人積極投入，重要原因來自於其績效與成長潛力亮眼，統計今年以來至11月14日0050含息報酬率近三成，高股息ETF除了元大高股息仍有雙位數績效，國泰永續高股息僅2.04%、群益精選高息更僅1.51%。

當投資人理解到配息率不等於績效表現後，再加上0050指數邏輯經過多空考驗逾20餘年，成分股跟著台灣產業與時俱進，擁有絕不錯過台股漲勢的特性，使其成為ETF配置的標配，適合小資族、新手爸媽長期投資。

0050最新規模已近9,000億，經理費率持續為台股ETF最低，隨著台股持續成長與投資人長期投入，0050將有機會成為首檔規模破兆的ETF，屆時經理費率將持續朝0.05%下降，有利投資人長線存股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。