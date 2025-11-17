ETF配息旺季來了！ 44檔17日最後買進、這檔推估年化配息率最高

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
11月邁入ETF配息旺季。圖／AI生成
11月邁入ETF配息旺季，對配息族而言，本月共有87檔ETF進入除息名單，僅次於7月與10月，為全年第三多。事實上，本周一（17日）為本波44檔投信ETF的最後領息買進日，想參與12月配息的投資人須把握最後交易時機。

值得注意的是，87檔ETF中竟有高達44檔的最後買進日在11月17日，意味著一半商品將在18日同日除息，形成資金與眼球高度集中的「配息大日」，也被視為投信搶市占的一場正面交鋒。

根據基優網統計，若以上周五（14日）收盤價作為參與配息的成本估算，本次參與除息的44檔ETF中，以中信關鍵半導體（00891）推估年化配息率最高、達12.63%，居各檔之冠。

此外，群益、野村旗下的主動式台股ETF，包括：主動群益台灣強棒、主動野村臺灣優選也同樣亮眼，推估年化配息率均超過9%；富邦特選高股息30、中信亞太高股息則達8%；國泰永續高股息、中信成長高股息、國泰A級醫療債達7%以上，成為市場關注焦點。

基優網創辦人兼基金達人白富美表示，第3季台股和全球股市表現驚驚漲，有點投資經驗的基金族一直找不到好買點，近來科技股和美股拉回，如上周五（11月14日）台股下跌500多點，美股上周五只有那斯達克指數小漲，費半、標普和道瓊等指數小跌，若台股後市不論是盤整或繼續下修，不失為趁回、布局這次有配息型ETF的時點。

基優網：https://www.fundlover.com/post/17%E6%97%A5-11%E6%9C%88etf-%E9%A0%98%E6%81%AFd-day

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月配息 高股息 00891中信關鍵半導體
