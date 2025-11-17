台股ETF迎除息潮 主動式ETF年化配息率9%吸睛

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
本周將除息的主、被動式台股ETF。（資料來源:Cmoney、2025/11/17）
本周將除息的主、被動式台股ETF。（資料來源:Cmoney、2025/11/17）

台股ETF掛牌檔數越來越多，今年來更有主動式台股ETF加入，讓每月的除息大秀廣受投資大眾關注，以11月來看，將在下半旬迎來台股ETF除息潮，共計有30檔產品先後除息，尤以11月18日為超級除息日，共計有18檔ETF集中於這天除息。

觀察將除息的產品，值得留意的是11月有00982A、00980A兩檔主動式台股ETF即將除息，當中00982A主動群益台灣強棒為掛牌後第二次除息，本次預估每股配發金額為0.334元，預估年化配息率達9%，皆較前次配息更佳，引發市場關注，首次配息的00980A在預估年化配息率上也有8.81%水準，想參與這兩檔主動式台股ETF除息的投資人，最晚須在17日買進。

在被動式ETF方面，以預估年化配息率表現來看，前十名都有超過5%的水準，上榜的產品以高息、科技主題相關，包括00891、00901、00900、009808、00690、00878、00934、00894、00929、00943。

財富管理專家指出，今年是台股主動式ETF元年，透過經理人與研究團隊主動挖掘市場潛在投資機會，進行主動配置來尋求超額報酬，並因應市況靈活調整持股內容，彈性操作以趨吉避凶。目前市面上已有5檔主動式台股ETF掛牌，上市以來績效表現亮眼。

財富管理專家表示，在配息表現上，目前已有00982A、00980A、00984A三檔產品先後配息，配息表現也都沒讓投資人失望，以即將第二次配息的00982A為例，其8月首次配息的年化配息率達8%，並且在除息後兩個交易日就填息，投資人可說是息利雙收，這次配息表現又再令人驚豔，投資人不妨多加留意。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，從基本面來看，台灣景氣燈號回升至黃紅燈35分，經濟成長轉強，隨著AI、高效能運算與雲端資料服務需求旺盛的驅動下，搭配歐美年終採購旺季，投資動能可望延續，在消費端則有股市創高的財富效果與政府庫大內須政策支持，表現有撐，整體來看，仍有利台股中長期多頭趨勢延續。在投資布局方面，具趨勢、成長題材的AI供應鏈仍為核心配置，基本面穩健的內需及政策受惠族群則可伺機布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00982A主動群益台灣強棒 00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF 00984A主動安聯台灣高息 00891中信關鍵半導體 00900富邦特選高股息30 009808華南永昌台灣優選50 00690兆豐藍籌30 00878國泰永續高股息 00894中信小資高價30 00929復華台灣科技優息ETF
