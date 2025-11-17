為什麼我不買0050？小師傅：因為高股息「能讓我成功貸到8成」

我是因為要買房，怕以後貸款壓力太大，也怕自己本業的所得太低，無法成功貸到8成，所以我是為了買房，選擇買高股息，用它的股息來Cover未來的房貸，並增加可被銀行認列的所得。

這是我當初買高股息的原因。而現在我的股息今年已經有155萬了，其中股息54C的部分，也會替我增加73萬的所得。所以未來面對房貸壓力也算是游刃有餘。貸款沒意外，明年應該也能順利貸到8成。

有些人可能是跟風買高股息，但我真的不是，我是因為自己「真的需要它」，才買的，所以在我這個階段，指數型並不是最適合我的首選。

但如果你真的只求報酬，當下也不缺錢，也不懂任何槓桿操作，那你就買0050、006208、00646、正2、00662就好了，單純暴力又省心，只要有耐心等個二十、三十年後，你就會變有錢了。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。