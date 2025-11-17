關稅股災抄底0056、00878、00919、00713…鴕鳥胃：長期績效也無法贏0050、006208

2025年11月16日；在今年4月9日關稅股災後，不少價值投資人逢低抄底、進場布局。

然而，經過約七個月的時間，結果卻出乎許多人意料...

市值型ETF的報酬率約達72%，而高股息ETF報酬率僅約10%至27%之間。

持有期間2025/4/9~2025/11/11

市值型ETF（紅色）：0050、006208 高股息ETF（綠色）：0056、00878、00940、00919、00713

這也意味著，即使在低點進場，高股息ETF在這段時間仍沒有一檔跑贏大盤。

為什麼會出現這種情況？

股票獲利來自兩個部分：股息收入與資本利得。

選擇高股息策略，意味公司盈餘不需要投入研發費用、擴大資本支出，轉而將大多數盈餘分發股息股利給股東，往往代表犧牲未來成長空間，以換取穩定現金流。

而對有工作收入的投資人而言，高股息收入會被列入綜合所得稅計算，反而甚至可能推升稅率級距。

對小資族而言，與其追求「領息安全感」，更應該關注長期資產的複利成長與總報酬率。

「高股息迷思」的啟示

許多台灣投資人誤以為「存股、高股息、穩定領息」等於「穩健報酬」，但這樣的想法可能讓人誤解三件事：

1.資產成長性：高股息往往來自成熟產業，成長潛力有限。

2.風險分散性：存股集中特定高股息標的，波動性反而更高，當股災來臨未必抗跌。

3.機會成本：高股息過度保守，可能錯失長期市場成長複利。

投資的本質，不僅侷限於領多少配股配息，而在於投資一家未來，能持續為股東創造價值的優良公司。

如何開始你投資的第一步？

最好的投資是十年前，其次則是現在。

◎本文內容已獲 鴕鳥胃投資隨筆 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。